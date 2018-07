Marcela Aguiñaga: Prisión preventiva a Rafael Correa fue "un exceso de atribuciones" de jueza Camacho

Explicó que "hay un error de aplicación de los operadores de justicia de creer que todo lo que solicita el Fiscal, ellos tiene que conceder" La asambleísta Marcela Aguiñaga recordó que desde la primera notificación que recibió el expresidente para que rinda su versión libre y voluntaria en el caso Balda, él acudió a todos. Señaló que la medida cautelar "no es para que todos estén presos, mientras su principio de inocencia no se ha roto". Indicó que la prisión preventiva es "desproporcionada" porque, dijo, no hay un llamamiento de juicio y hay resoluciones de la CorteIDH, que establece que la prisión preventiva podría tomarse, en algunos casos, como una condena anticipada, más aún cuando se ha presentado el procesado.