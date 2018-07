Ministro de Trabajo: "Nunca se habló de modificar sueldos de periodistas"

Considera que se debe crear alternativas para regularizar los trabajos El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó que nunca se habló de bajar sueldos de periodistas. "No entiendo cómo hay personas que dan información equivocada", reprochó. Explicó los sueldos a los sectoriales lo define el Consejo Nacional de Trabajo y no el Ministerio de Trabajo. "Me dicen en radios pequeñas que tienen corresponsales en otras provincias, pero no pueden pagar en 4 o 5 ciudades sueldos de 900 dólares", expuso como ejemplo de uno de los problemas. Por ello, su propuesta ha sido de analizar, junto a los actores de la comunicación, las alternativas que solucionen estos inconveniente, pero siempre garantizando los derechos de los trabajadores.