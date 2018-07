Asilo político para Rafael Correa enfrenta posiciones en Asamblea

Correístas creen que esa es la única opción que tiene ex Mandatario; PAÍS y CREO consideran que debe enfrentar justicia El correismo rechaza la decisión de la jueza Daniella Camacho de dictar orden de prisión preventiva y difusión roja en contra del ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa y ven en el asilo la única opción para que el ex Mandatario pueda evitar la cárcel, sin embargo, otras organizaciones consideran que no puede justificar el asilo como persecución política.