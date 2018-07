Miguel García: Solo hay 30 mil plazas en disputa para 160 mil funcionarios irregulares

Además, pide que se analice caso por caso porque afirma que hay personas contratadas que no son profesionales, otros son familiares de exministros, entre otras irregularidades El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, anunció que, según las cifras dadas por Santiago Cuesta, consejero del Gobierno para la optimización del Estado, son 160 mil empleados del sector público que están trabajando irregularmente: 75 mil con contratos ocasionales, 70 mil con nombramientos provisionales y 7 mil contratadas para un proyecto específico, ero continúan laborando. Explicó que pese a que se quiere regularizar, sí habrá gente que se quede sin empleo. "El Gobierno no lo quiere admitir, pero las matemáticas no nos engañar, si son 160 mil personas de forma irregular y son 30 mil plazas en disputa. Alguien se quedará fuera".