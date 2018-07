"Se dispuso que familia de menor secuestrada ingrese al sistema de Protección Víctimas": Gobernador de Sucumbíos

Mencionó que los Ministerios de Educación, Salud e Inclusión brindan apoyo, no solo a la familia, sino a toda la comunidad educativa del sector El Gobernador de Sucumbíos, Roberth Gallegos, explicó que tras el secuestro de una menor, que estaba en estado de gestación, se activó los mecanismos de apoyo, no solo para la familia, sino para toda la comunidad educativa del sector. Anunció que la Fiscalía, quien realiza las investigaciones del caso, dispuso que la familia ingrese al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Además, señaló que al ser una investigación previa, la información no puede ser pública para no entorpecer las investigaciones que se desarrollan.