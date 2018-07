Fernando Balda pedirá investigar a ex Fiscal Galo Chiriboga porque habría impedido que avance su caso

Esta mañana, acudió a reconocer firma y rúbrica como acusador particular contra Rafael Correa El exasambleísta Fernando Balda llegó este 03 de julio hasta la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para reconocer su firma y rúbrica en su acusación particular contra el ex presidente Rafael Correa, a quien señala como supuesto autor intelectual de su secuestro. A su salida, Balda informó que pedirá que se investigue al ex fiscal Galo Chiriboga porque, según afirmó, él le dio "órdenes expresas" a Andrés Terán, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, "de parar cualquier tema que tenga que ver con el caso Balda".