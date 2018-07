EXPRESO (Guayaquil) Los maestros rinden prueba con recelos e incertidumbre

Educación toma desde hoy el examen psicométrico al Magisterio. Reclaman información sobre el test. Creen que se debió socializar en la semana pasada Cerca de 164.000 docentes del magisterio fiscal serán evaluados desde hoy a través de pruebas psicométricas de personalidad. La medida, que se realizará por una sola vez, busca prevenir el acoso, el abuso y la violencia en el sistema educativo, y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes.

En la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, son 18.059 los maestros que deberán ser evaluados hasta el 10 de este mes, de acuerdo a un cronograma establecido por el Ministerio de Educación, en donde se les ha designado hora y lugar donde deberán rendir el test.

Para muchos maestros esto es lo único que tienen claro, ya que aseguran no haber recibido más información sobre el tema de parte de las autoridades educativas. “La semana pasada tuvimos capacitación, pero no se socializó la información. Estamos preocupados porque no sabemos concretamente en qué consiste la prueba”, dijo un maestro, que prefirió omitir su nombre “para no tener problemas”, según advirtió.

En la Zona 8 se han habilitado 39 laboratorios en 25 planteles para las evaluaciones, lo que significa que no todos lo harán en sus respectivos establecimientos.

Este es el caso de un maestro de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño, ubicada en la Isla Trinitaria, en el sur de la ciudad, quien deberá trasladarse hasta Bastión Popular, en el noroeste, para ser evaluado. Para ello, tendrá que dejar un reemplazo con el fin de que sus estudiantes no pierdan clases. “Estas evaluaciones se las debió hacer cuando los docentes estábamos de vacaciones, como la semana pasada, por ejemplo”.

En otros planteles (sección primaria), se ha previsto que los estudiantes no vayan a clases el día que a su maestro le toque la prueba. Rige lo mismo para los de la sección secundaria, si tres de sus maestros son evaluados el mismo día.

Hay otros puntos que les preocupa a los maestros, como el hecho de que no aparezcan en la nómina de los evaluados, cerca de 200 nombres de algunos profesores que estarían involucrados en casos de abusos sexual, según lo denunció el exasambleísta Jorge Escala.

La subsecretaria de Educación de la Zona 8, Érika Laínez, aclaró que no se ha excluido a ningún docente. “Se los evaluará por fase para determinar en qué nivel jerárquico se estarían dando los problemas dentro del magisterio”.

En cambio, a otra maestra le preocupa no conocer los contenidos de la prueba. “El Ministerio no ha facilitado un simulador para la evaluación, como se estila en estos casos. Hasta a los estudiantes se les brinda este recurso”, indicó otra maestra, quien señala que irá “con los ojos cerrados a esta importante actividad”.

Según las autoridades educativas, la prueba abarca una serie de análisis de actitudes, donde los maestros son evaluados en temas relacionados a la cotidianidad del desarrollo de sus actividades. Este test generará un rasgo de personalidad dentro de áreas generales como lealtad, abuso, violencia, confianza, entre otras.

Los resultados de la prueba serán entregados al Ministerio de Educación con diagnóstico individualizado y con valoración cualitativa de ‘adecuado’ o ‘no adecuado’.

Quienes no alcancen la valoración de ‘adecuados’, podrán acogerse al proceso de jubilación u optar por un proceso de acompañamiento médico-psicológico proporcionado por el Ministerio de Salud.