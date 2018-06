Good bye soberanía: Bienvenidos Tratados Bilaterales de Inversión (DOCUMENTO)

Ayer, Asamblea Nacional aprobó resolución para que Corte Constitucional interprete si prohibición de arbitrajes internacionales incluye a TBIs Ernesto Pazmiño, Emilio Uzcátegui y Virgilio Hernández hacen un recuento de lo que representa la votación de la Asamblea Nacional este 28 de junio, que aprobó una resolución para que la Corte Constitucional (CC) interprete el primer inciso del artículo 422 de la Constitución, que busca pasar por alto la prohibición existente que impide el sometimiento a tribunales de arbitraje internacional los Tratados Bilaterales de Inversión. De esta manera, y exponiendo una serie de preocupaciones, los analistas concluyen que "se ha perdido toda perspectiva de soberanía y se ha vuelto a una relación subordinada con los Estados Unidos".

A continuación, exponemos el artículo de forma textual:

I. Antecedentes

El día jueves 28 de junio de 2018, con 57 votos de la Alianza PAIS Social Cristiana, la Asamblea Nacional aprobó una insólita resolución para que la Corte Constitucional interprete el primer inciso del artículo 422 de la Constitución de la República, que busca pasar por alto la prohibición existente que impide el sometimiento a tribunales de arbitraje internacional sobre controversias contractuales y comerciales, en otras palabras resucitar los tratados bilaterales de inversión.

La solicitud fue presentada por la Asambleísta del Movimiento Alianza PAIS Karina Arteaga y se fundamenta en que un tratado bilateral de inversión (TBI) no es un tratado comercial y que la imposibilidad de suscribir TBI ahuyenta la inversión extranjera.

II. Principales Preocupaciones

Los TBI, según la lógica de los inversionistas, tienen como fundamental propósito evitar actos expropiatorios o discriminatorios a los INVERSORES EXTRANJEROS, aunque en la práctica generan condiciones extraordinarias a favor de las transnacionales y en contra de los Estados.

Más allá del sentido jurídico del debate, vale la pena desmitificar el hecho de que los TBI atraen inversión extranjera directa (IED), por ejemplo: EL mayor flujo de IED a Ecuador desde 1963 al 2007 provenía principalmente de Brasil, México y Panamá, países con quienes no teníamos TBI; el 66% de IED proviene de países latinoamericanos; el aporte de la IED a la formación bruta de capital fijo (inversión fija que amplía la capacidad productiva, no recursos especulativos) fue menor al 3% (2008-2013) y la gran mayoría de ella era reinversión y no nuevos recursos.

En 2013 las empresas relacionadas a TBI sacaron del país USD 3.822 millones por concepto de utilidades. Ese monto, de solo un año, equivale a la mitad de inversión extranjera recibido desde el 2013 al 2016, es decir es más la plata que sale de la que ingresa1.

Los TBI son incompatibles con la norma constitucional ecuatoriana y el arbitraje a nivel regional no es aplicable para esta clase de materia. El pronunciamiento de la Corte Constitucional, ante el insólito pedido de la mayoría APSC, debe ser el mismo que ha mantenido en reiteradas ocasiones, caso contrario tendríamos una resolución interpretativa contradictoria a la jurisprudencia y al claro sentido de la disposición constitucional. Cualquier medida que se tome en relación a los TBI debe ser objeto de una reforma constitucional, no de una interpretación y en todos los casos debe ser objeto de un examen de constitucionalidad.

III. Base Constitucional

La Constitución ecuatoriana tiene que ser leída de forma integral, así el Régimen de Desarrollo en el Ecuador tiene entre sus objetivos: “5) Garantizar la soberanía nacional. Promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.” (Art. 276).

Así mismo nuestra Constitución establece en su art. 339 que: “El estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional (…) (…) La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según sus necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (…).

Es en el marco de estos objetivos que debe entenderse la disposición que establece el Art. 422 que dice textualmente: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas” y que ahora pretende ser burlada con la resolución aprobada por la Asamblea Nacional.

IV. El espíritu de la Constitución de Montecristi

El artículo 427 de la Constitución de la República es muy claro respecto de las normas de interpretación, así cuando existe dudas, se deberá guiarse: 1. Por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. 2. En el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos. 3. En el sentido que mejor respete las voluntad del constituyente; y 4, de acuerdo a los principios generales de la interpretación constitucional.

El texto del artículo 422 no deja ninguna duda respecto de su contenido, de lo que se expresa literalmente y representa de forma clara la voluntad del Constituyente de 2008 y del pueblo ecuatoriano que lo aprobó, a través de una Consulta Popular.

Así, en las actas de la constituyente correspondientes al 22 de abril (038) y 14 de mayo de 2008 (049) se puede apreciar que el espíritu es claramente contrario a lo que ahora, luego de diez años de vigencia de la Constitución, se pretende señalar que hay falta de claridad. El artículo 8 de la Mesa Constituyente 9, en la propuesta para el primer debate decía: “No se podrá celebrar convenios o tratados internacionales que obliguen al Estado Ecuatoriano a ceder jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en materia contractual y comercial” (Acta 038-página 130).

Además la Asambleísta Alexandra Ocles que presentó la ponencia, dijo: “En el artículo 8, queremos hacer una mención especial, y es que el espíritu de este artículo es rechazar el arbitraje que se presenta entre el Estado y las personas de derecho privado, como compañías, corporaciones, transnacionales, etcétera, para controversias derivadas de relaciones contractuales…” (Acta 038-página 132)

De igual manera, en el segundo debate realizado el 14 de mayo de 2008 se perfecciona el artículo y posteriormente la ponente, Asambleísta Gabriela Quezada dice: “Cuando nosotros decimos respetar el derecho internacional, efectivamente estamos reconociendo una norma de conducta entre la comunidad internacional, pero bajo los principios que se reconocen a ese derecho internacional, y es una norma de Estado a Estado, no así entre persona natural o jurídica privada con el Estado. Obviamente, tenemos una historia en que no nos han beneficiado, y no lo vamos a seguir permitiendo y ese es el espíritu que encarna la redacción del artículo siete…” (Acta 049-página 110)

Curiosamente las dos asambleístas ponentes de la Asamblea Constituyente explican el sentido del artículo en mención y expresan cual es el espíritu de la norma que aprobó la constituyente, de tal manera que no se puede decir que no hay claridad del texto constitucional.

V. CONCLUSIONES

Las prohibiciones constitucionales, definen lo que no se puede hacer, por lo menos válida y legítimamente. La disposición constitucional del artículo 422 es clara, no requiere interpretación a menos que se quiera cometer una nueva inconstitucionalidad y de esa manera rendir homenaje a la visita del Vicepresidente Mike Pence y a la embajada norteamericana que siempre condicionó la profundización de relaciones a la resurrección de los Tratados Bilaterales de Inversión.

La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones, aunque a juzgar por sus actuaciones, no sorprendería que ahora cambie de opinión y se aparte de su jurisprudencia vinculante.

No hay duda que se ha perdido toda perspectiva de soberanía y se ha vuelto a una relación subordinada con los Estados Unidos y las grandes potencias, aunque para ello haya que exorcizar el propio “espíritu de Montecristi”.

(JPM)

Ecuadorinmediato.com