Caso Gabela: Según Fabricio Villamar, antes Asamblea "sepultaba" información que involucraba a "jerarquías" de Alianza PAIS

Además, aplaudió iniciativa de la Legislatura de desclasificar información sobre este caso Fabricio Villamar, Asambleísta del movimiento CREO, se refirió a la moción que propuso la tarde de ayer en la Asamblea Nacional, en la cual pedía la desclasificación de la información del asesinato del General Jorge Gabela. Ante esto, el legislador aplaudió la actitud de los asambleístas en el Pleno que apoyaron por unanimidad su propuesta y con esto se consiguió entregar toda la documentación que permanecía archivada a los familiares del militar. De la misma manera, no descartó una posible candidatura para la Alcaldía de Quito.

Villamar manifestó que en la década anterior se utilizó a la Asamblea Nacional como un mecanismo para ocultar información que involucraba a las altas esferas de Alianza PAIS: “En el periodo anterior la Asamblea se convirtió en un organismo encargado de sepultar información, pero lo que hizo ayer fue entregar la verdad a los familiares del General Gabela. En muchos de los casos señalaban responsabilidad a las altas jerarquías de Alianza PAIS, se clasificó la información para proteger a estas personas”.

El asambleísta explicó que ahora la Legislatura tiene el compromiso de transparentar la información, ya que en el caso del General Gabela no se encuentra ninguna razón para clasificar este tipo de documentación: “No se encuentra ni una razón por la cual se debía clasificar la información de los helicópteros DHRUV, porque no es posible que Ecuador haya pagado por un informe, para determinar responsables en la muerte de un militar y que estos informes no aparezcan”.

Asimismo, explicó que este caso tiene otro tipo de vinculaciones como por ejemplo con la compra de radares y fusiles chinos que no se han utilizado: “Las empresas chinas empiezan a operar en Ecuador en los últimos 10 años, en este periodo existió un Gobierno con ese corte ideológico, por eso hay muchos elementos que nos hacen dudar, nadie desconoce que China es una potencia, pero tal vez estas adquisiciones pudieron ser mejor realizadas”.

Para concluir su intervención, Fabricio Villamar habló sobre la situación actual que vive la Capital y calificó como un hecho ‘vergonzoso’ que un Concejal se vea vinculado en actos de corrupción, por eso, no descartó ser candidato a la Alcaldía, pero si manifestó que su movimiento tiene altas posibilidades de ganar estas elecciones: “Hay una opción para que CREO gane la Alcaldía pero si presenta a los mejores cuadros posibles, no al mal menor”.

(PF)

Fuente: A Primera Hora - Majestad