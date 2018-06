Canciller señaló que secuestro de Óscar y Katty continúa inconcluso y se maneja en reserva

Además, afirmó que "Gobierno no ha olvidado a pareja secuestrada" El Canciller de la República, José Valencia, se refirió al caso de Óscar Villacís y Katty Velasco, dos ecuatorianos que fueron secuestrados en Mataje por grupos disidentes de las FARC y aseguró que el Gobierno no los ha olvidado, sino que aún se continúan realizando las investigaciones y trabajos pertinentes para lograr su liberación. Sin embargo, explicó que el caso se mantiene bajo reserva y se lo trata con mucha cautela para no difundir información hasta que sea oficial.