Rafael Correa y su regreso a Ecuador: Mi hija sufrió un accidente de tránsito grave y no puedo dejar a mi familia en este momento (VIDEO)

Todavía evalúa con sus abogados los pasos jurídicos que dará El ex Presidente de la República, Rafael Correa, relevó sus críticas a la decisión de la jueza Daniella Camacho de obligarlo a presentarse periódicamente ante la justicia por su presunto vínculo con el caso de Fernando Balda. Dijo que evalúa con sus defensores qué decisiones tomar aunque reveló: "Tengo algunas cuestiones familiares: mi hija sufrió un accidente de tránsito grave, está en mi casa, ella estaba haciendo la pasantía en Ginebra, estudia en Paris, y no puedo dejar a mi familia en este momento".

ECorrea calificó como “insulto” a lo decidido por la jueza, argumentando que él reside en Bélgica: “Imagínese la contradicción jurídica”, reprochó.

“El fiscal pide que me presente periódicamente, ni siquiera dice cada 15 días, en una delegación diplomática en Bélgica o en Europa. Y la jueza impone algo mucho más allá de lo que pide el fiscal, que me presente cada 15 días en Ecuador, cuando sabe que estoy residiendo en Bélgica”, insistió en declaraciones para El Diario de España.

A criterio del ex Mandatario, la resolución busca que, al incumplir la medida cautelar, se dicte una orden de prisión en su contra.

“Tratar de humillarme a nivel internacional. Aunque yo creo que los humillados van a ser ellos, porque en ningún país con institucionalidad van a aceptar una orden de prisión así, una extradición, con tan clara persecución política”, mencionó.

Recalcó que la INTERPOL “jamás se va a prestar para eso, van a quedar en ridículo”, no obstante, vaticinó que, al no presentarse, en ausencia, no lo pueden juzgar.

“Queda pendiente la causa hasta que prescriba: esos son ocho, diez años, y con eso sacan a Correa del juego político. Lo que buscan, además, es satisfacer sus odios”, sostuvo.

Explicó que el “odio profundo” puede deberse a que “los derrotamos diez años, 14 elecciones les ganamos y triplicamos la recaudación de impuestos, incautamos 200 empresas de banqueros corruptos, hasta una cosa tan sencilla y por consulta popular se prohibieron las corridas de toro en Quito. Y el dueño de la plaza de toros es el dueño del canal Teleamazonas, y perdió millones y pues nos odia”.

“Entonces, además del odio, también hay objetivos políticos: sacar a Correa de la esfera política, porque saben que si mañana fueran las elecciones presidenciales y yo pudiera ser candidato, los vamos nuevamente a derrotar”, reiteró.

Al ser consultado sobre si tiene tomada la decisión de no acudir ante la justicia ecuatoriana, Correa respondió: “Estamos evaluando con mis abogados”.

“A mí me molestan decir estas cosas, pero tengo algunas cuestiones familiares: mi hija sufrió un accidente de tránsito grave, está en mi casa, ella estaba haciendo la pasantía en Ginebra, estudia en Paris, y no puedo dejar a mi familia en este momento”, reveló.

Con información de El Diario de España y Ecuadorinmediato

