Corte Constitucional resolvió pedido de acción de protección de Chevron

Extraoficialmente se conoció que fallo ratifica el pago de US$ 9100 millones de petrolera por contaminación en Amazonía La Corte Constitucional no acogió el requerimiento de la petrolera de anular la ratificación de a sentencia efectuada por la Corte Nacional de Justicia en 2013, en la cual se decide que la compañía Chevron debe pagar US$ 9100 millones por la contaminación ocasionada por derrames de residuos petroleros en la Amazonía. Desde 1964 en que se inició la explotación.