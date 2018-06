Guillermo Moreno: "No he conversado con nadie de la Judicatura para ser ratificado o no como fiscal"

"He agradecido la confianza del Consejo de la Judicatura, que nada tiene que ver el señor presidente de la República", afirmó Tras su designación como fiscal provincial de Napo, Guillermo Moreno Garcés, hermano del presidente Lenín Moreno, manifestó que ha puesto en consideración del Consejo de la Judicatura transitorio su cargo debido a los cuestionamientos que surgieron por su parentesco con el Primer Mandatario. Sin embargo, recalcó que también tiene sus derechos y que se debe considerar su carrera que la lleva ejerciendo hace más de 20 años. Además, aseguró que no ha conversado con nadie, ni con el presidente ni con autoridades de la Judicatura para ser ratificado o no como fiscal provincial.

Explicó que “el único reproche que he tenido es ser hermano del presidente de la república, Lenín Moreno, lo cual es injusto, ilegal e inconstitucional porque he desempeñado mis funciones con pulcritud y transparencia”.

Agradeció al Consejo de la Judicatura por haber ratifico su confianza y designarlo como fiscal del Napo. “He agradecido la confianza que nada tiene que ver el señor presidente de la República”, acotó.

Sobre el pedido del presidente de que dé un paso al costado, Guillermo Moreno recalcó que no se debe a un Gobierno o a una función Ejecutiva. “He puesto en consideración del Consejo de la Judicatura la decisión que tomen para continuar o no en esta función en la que he servido más de 22 años”, expresó.

“No he conversado con ninguna persona, ninguna autoridades del consejo de la judicatura para que yo sea ratificado o no en las funciones que ejerzo. Me lastima que alguien pretenda decir que el presidente ha influido en la designación mía para ser fiscal de Napo”.

Indicó que es el único fiscal de categoría 3 de la provincia de napo y “la judicatura ha considerado que debo continuar en el ejercicio de mis funciones, pero si es que eso afecta a la sensibilidad, no estamos por un puesto, sino por el ejercicio de una función en favor de la ciudadanía”.

Reiteró que ha puesto en consideración del Consejo de la Judicatura la disposición del ejercicio de sus funciones con la finalidad, dijo, “que el país sienta una tranquilidad”.

Sin embargo, enfatizó que también tiene sus derechos y pidió que se considere su carrera. “Yo no era nadie hasta antes que me ratifiquen en unas funciones que las vengo ejerciendo desde hace unos 25 años. Yo soy Guillermo Moreno Garcés, que vivo en Napo, he transitado como agente fiscal, ocupado varias cargos en entidades públicas, todo antes de que Lenín Moreno sea vicepresidente y luego presidente del Ecuador”.

Por último, afirmó que no se ha comunicado con nadie, ni con el presidente ni otras autoridades.

(PP)

Fuente: Pública FM