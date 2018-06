María Elsa Viteri: "Es clara la intención de seguir una norma estrictamente ligada al FMI"

Además, cuestionó que "hoy sí se aplaude que se libere un techo de la deuda y sin razones ¿Por qué solamente por estos 3 años?" La exministra de Finanzas, María Elsa Viteri, considera que el manejo económico del Gobierno del presidente Moreno tiene una intención muy clara. "Seguir una norma estrictamente ligada al FMI". Este proceso, dijo, "si fuera en condiciones que no afecten a los ecuatorianos, no tengo problema. Pero ya vamos a ver cuáles son las medidas de ajuste que propone el FM". Además, cuestionó a los analistas económicos que cuestionaron el riesgo país durante su periodo. "Dónde están ahora y por qué no se habla de los 800 y más puntos del riesgo país que existió la semana pasada", reprochó.