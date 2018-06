JUSTIFICACIÓN: Ministro de Trabajo: "Ya no se puede seguir contratando; Estado no es agencia de trabajo"

"Máximas autoridades, que generan proceso de contratación, tiene que tener la absoluta responsabilidad y reconocer la crisis que atravesamos y que no se puede seguir contratando", afirmó Tras conocerse la decisión de que se frenarán los contratos ocasionales, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, manifestó su sorpresa por la polémica que se ha generado porque, lo que hace, dijo, es reiterar el Decreto de Austeridad. Sobre las dudas de si se va a desvincular o no a los que actualmente tienen contrato ocasional, aclaró que, por Ley, tienen una duración de un año, pero han registrado funcionarios con estos contratos por varios años. Por ello, expuso que "aquellos contratos que se suscribieron antes de un año, cuando cumpla su plazo, la institución que los suscribió deberá valorar la necesidad de mantener o no ese puesto. Mientras que los que ya están trabajando y tiene más de un año, deben realizarse los concursos correspondientes" para generar el nombramiento definitivo.