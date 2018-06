Polémica por gigante bandera de Estados Unidos en Palacio de Carondelet (VIDEO)

Mike Pence, Vicepresidente de Estados Unidos, llega este miércoles a Ecuador, en su visita por tres naciones (Brasil y Guatemala), pero mantendrá actividades conjuntas con el Presidente Lenín Moreno el jueves 28 de junio de 2018.

Los preparativos empezaron desde ayer en el Palacio de Carondelet, ubicado en el centro de Quito, por ejemplo, la escolta presidencial, con las banderas de Ecuador y de los Estados Unidos, repasaron la ceremonia para recibir al Vicepresidente Pence.

Pero, ayer, en horas de la tarde, circuló una fotografía en la que se observaba una gigante bandera de Estados Unidos colgada desde la terraza del Palacio de Carondelet y que llegaba hasta el primer piso del patio interno de la casa de Gobierno.

La fotografía generó distintas críticas, especialmente, en redes sociales, de usuarios que reprocharon la colocación de la bandera con ese tamaño e, incluso, hablaron de un supuesto “entreguismo” a Estados Unidos.

En los patios del Palacio de Carondelet la bandera de Estados Unidos. Y porqué no está al lado la bandera de mi lindo Ecuador? La pleitecía y halago a países imperialistas es sorprendente pic.twitter.com/O5EOsxFTzK

Los colectivos “Mujeres por el Cambio”, organización política de mujeres de izquierda, “Resistencia Ciudadana”, expresaron, asimismo, su descontento por la visita de Pence en Ecuador.

Incluso, se colocó una leyenda en el volcán Pichincha que dice: “No USA”.

En Ecuador no queremos la mano destructora de @realDonaldTrump y rechazos la visita de su vicepresidente @mike_pence un hombre con una hoja de vida que no tiene nada bueno más que abusos, racismo, etc en contra de la comunidad latina. #NoUsaEnEcuador @MashiRafael @evagolinger pic.twitter.com/A9St7AE0RY