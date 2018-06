Julio César Trujillo: "Hemos rescatado la Función Judicial de manos de sátrapas"

"Señores jueces, no tengan recelo, nosotros no perseguimos a nadie, ni siquiera los conozco", enfatizó Durante un homenaje en Guayaquil, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) transitorio, Julio César Trujillo, apuntó a los recientemente evaluados y cesados vocales del Consejo de la Judicatura. En duros términos refirió que los cambios hechos en este organismo tienen el objetivo de rescatar de los "sátrapas" a la Función Judicial.

En la ciudad de Guayaquil, se rindió homenaje al Presidente del Consejo interino, Julio César Trujillo, quién recibió la medalla doctoral honoris causa, además, del reconocimiento del Municipio de Samborondón.

En su discurso, apuntó a la Función Judicial y a los recientemente evaluados y cesados vocales del Consejo de la Judicatura. Dijo que motivos no faltaron para tomar esa decisión.

“Me encontré que entre el uso, o mejor dicho el abuso del poder estaba frecuentemente el error inexcusable para cancelar así a jueces que no satisfacían al poder político del Ecuador (...) Era el atropello a la división de funciones, el atentado contra la independencia de la Función Judicial”, aseveró.

Aseguró que la designación de los nuevos vocales de la judicatura no fue una tarea sencilla, pero sí necesaria.

“Nos decidimos a librar esa batalla y con esa batalla creo que hemos rescatado la Función Judicial de manos de sátrapas (...) señores jueces, no tengan recelo, nosotros no perseguimos a nadie, ni siquiera los conozco”, expresó.

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio sesionará este miércoles 27 de junio de 2018 en Guayaquil, entre los puntos que tratarán está la evaluación del Consejo Nacional Electoral.

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo, cuando el entonces presidente de Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, junto a los vocales de este organismo, se presentó ante el Pleno del Consejo de Participación Transitorio para ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso de evaluación se dio un incidente con el presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, quien le pidió que tome asiento junto a los demás vocales, a lo que Jalkh desistió.

“No me obligue a usar la fuerza pública para ubicarle en el sitio que le corresponde”, señaló Trujillo al reiterar su pedido para que se ubique en el asiento que le otorgaron. Tras el hecho, los vocales del CJ abandonaron la sala junto a Jalkh.

Trujillo pidió al secretario que quede constancia en actas que “los jueces y juezas han desistido de su derecho a la defensa” y levantaron la sesión.

Asimismo, semanas atrás, el Presidente del CPCCS-T, Julio César Trujillo, insinnuó que hay superintendencias que fueron creadas para ubicar a personas específicas. Lo dijo mientras se refería a la evaluación abierta a la Superintendencia de Reordenamiento Territorial.

“Esa Superintendencia no tiene ningún sentido, sino que se buscó un cargo para entregarle a alguien que el Presidente Correa tenía confianza y tenía que darle algún empleo bien pagado para que no haga nada o, al menos, no responda a ninguna necesidad real del país”, mencionó.

Lo cual, para Fernando Cordero, titular de esa dependencia, consideró que Trujillo estaba elevando ya un criterio anticipado de su futuro.

De igual forma, por el mes de mayo, igualmente, Trujillo, al liderar una de las marchas conmemorando el Día del Trabajo, anunció que habrá noticias sobre las evaluaciones que realiza el organismo y advirtió: "Han de poner el grito en el cielo, pero griten o pataleen como pataleen, por ineptos o por corruptos, tienen que irse a la casa".

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)