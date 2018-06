Llaman a rendir versión a Gustavo Jalkh y exvocales de Judicatura

Se inició la indagación previa por presunto fraude procesal El Fiscal Paúl Pérez Reina abrió una indagación por los documentos de Contraloría presentados para el fallido juicio político a los ex integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ). Esta semana deberán rendir versión Gustavo Jalkh, ex titular del CJ y los anteriores vocales de la misma institución. Así también deberán acudir a la Fiscalía General del Estado los asambleístas Esteban Bernal Y Raúl Tello.

El documento de la Contraloría presentado por el asambleísta Esteban Bernal en el fallido juicio político en contra del Consejo de la Judicatura anterior dio apertura a un proceso de indagación previa. El Fiscal Pérez llamó a todos los implicados, lo ex integrantes de la CJ se presentarán mañana, 26 de junio y los asambleístas el próximo jueves, 27 de junio.

En este caso como antecedente están las aseveraciones de Bernal que aseguró que la Contraloría determinó responsabilidades de las autoridades de la Judicatura por supuestas irregularidades en un concurso de fiscales, pero Gustavo Jalkh lo desmintió y presentó una denuncia por presunto uso doloso de documento falso.

Por su parte el legislador Bernal explicó que hay que esperar las versiones de los ex integrantes de la Judicatura. "Hay que ver qué dice el señor Jalkh mañana, a mí me toca hacer la declaración pertinente el día jueves, este es un tema que todavía no acaba, veamos qué va a pasar". (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Twitter/ Ecuadorinmediato