Esteban Paz critica que jugadores de LDU-Q no hayan entrenado hasta definir premios futuros

Sueldos están al día, pero reconoce retrasos con premios ganados Esteban Paz, dirigente de Liga Deportiva Universitaria (LDU-Q), se refirió a la para en los entrenamientos que tuvieron los jugadores albos ayer, precisando que la decisión fue recibida con sorpresa "por producto de una definición de premios a futuro y algunas primas que hay con jugadores".

Este lunes 25 de junio los jugadores del primer plantel de Liga decidieron no entrenarse, por motivo de una falta de pago de un premio pendiente, además para arreglar las primas de premios futuros. Sin embargo, en horas de la tarde de ese mismo día directivos y jugadores que estaban liderados por Hernán Barcos, solucionaron el problema.

Al respecto de esa situación, Esteban Paz, dirigente albo después de la reunión de comisión señaló “La verdad recibimos con sorpresa que los jugadores no quisieron entrenar, por producto de una definición de premios a futuro y algunas primas que hay con jugadores”.

Además el dirigente, manifestó que no habrá sanciones para no entorpecer el camino, para llegar a un objetivo importante, como es ganar la primera etapa. “En este momento no vamos a entrar en polémicas, tenemos que encaminar de nuevo al grupo”.

Además puntualizó que el equipo está al día, y que la directiva está haciendo lo necesario para ponerse al día con las primas de premios por Sudamericana, sobre todo con Barcos y Pellerano.

