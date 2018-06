PESAR: "Con profundo dolor y consternación" familiares reciben confirmación de identidad de cuerpos de periodistas

Sin embargo, insisten en su pedido: "No olvido, no impunidad, no repetición" "Con profundo dolor y consternación", los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas recibieron la confirmación de la identidad de los cuerpos que fueron hallados en Tumaco. Sin embargo, mediante un comunicado de prensa, insistieron en sus pedidos de "no olvido, no impunidad, no repetición". "Este secuestro y asesinato no puede formar parte de una lista de la normalidad, no puede ser naturalizado, y las responsabilidades en todos los niveles deben ser establecidas", añaden.