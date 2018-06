Macará 2  El Nacional 0

Crónica Final – Partido Este domingo por la décima novena jornada de la Copa Lubricantes Havoline se enfrentaron las escuadras de Macará-El Nacional en el Estadio Bellavista. El resultado favoreció a los guaytambos 2-0 con anotaciones de Ronal De Jesús y Juan Manuel Tévez

Primer Tiempo

En los primeros minutos el juego fue de ida y vuelta sin embargo la escuadra de Macará se mostró más incisiva en ataque, primero Juan Manuel Tévez penetró al área rival y Johan Padilla logró ganarle en el mano a mano, mientras en la réplica Daniel Angulo envió un remate a las manos de Adonnis Pabón.

Así mismo Carlos Arboleda se escapó por izquierda e intentó enviar un centro a ras de piso a Tévez; al cual no logró llegar. No obstante El Nacional fue a la carga y al 22′ Alejandro Villalva envió un pase al corazón del área al cual no pudo darle dirección Adolfo Muñoz, quien perdió el duelo ante Adonnis Pabón.

Otra de las jugadas importantes se registró al minuto 25′ cuando Jonathan Carabalí se escapó por derecha, desperdició otra opción. Sin embargo los guaytambos dominaron nuevamente y a través de Carlos Arboleda de cabeza se perdieron la opción de abrir el marcador.

Así los locales no torcieron el brazo y sigieron insistiendo, a tal punto que en los adicionales una mala salida de los criollos derivó en una recuperación guaytamba, en donde Leonel Quiñónez levantó un centro, al cual logró llegar con la cabeza Ronal De Jesús y decretó el 1-0 a favor de Macará

Segundo Tiempo

En la segunda etapa la escuadra de Macará comenzó de buena forma sorprendiendo al sistema defensivo de El Nacional que cometió sendos errores, sobretodo al 49′ a Juan Manuel Tévez le quedó el balón y su remate fue desviado por Johan Padilla.

No obstante Macará siguió atacando a los rojos, por lo cual 56′ en una salida se complicó Javier Quiñónez y cometió falta en el área sobre Ronald Champang. El juez central decretó penal y al cobro fue Juan Tévez, quien envió su remate al poste derecho de Johan Padilla.

Con el marcador en contra El Nacional decayó en su nivel de juego y entregó el dominio del partido a Macará que siguió perdonando a los rojos. Sin embargo los dirigidos por Favaro se tomaron un respiro y comenzaron a amedrentar el pórtico de Adonnis Pabón. Un cabezazo de Víctor Corozo, tras un centro de Ángel Gracia pasó cerca del arco de Pabón.

No obstante en los minutos finales un agarrón del central Dubar Henríquez sobre Daniel Angulo, hizo que se decretará penal. Al cobro fue el mismo Daniel Angulo que no pudo ante la presencia de Adonnis Pabón que atajó el remate, con lo cual el juego culminó 2-0 a favor de los guaytambos.

Con esta victoria Macará sumó 25 puntos y superó a El Nacional en la tabla, quienes se estancaron con 23 puntos y están en octava posición.

(JPM)

Fuente: La Red