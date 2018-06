REVELACIÓN: Raúl Chicaiza "No tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa", admite abogado Diego Chimbo (AUDIO)

Audio Junio 25 - Diego Chimbo



"Chicaiza anunció en su versión que había botado el chip de donde habría recibido una de las llamadas del expresidente Correa", afirmó Diego Chimbo, abogado del ex agente del SENAIN, Raúl Chicaiza, vinculado a la investigación del caso Balda, se refirió sobre la supuesta llamada con el expresidente Rafael Correa y explicó que "es solo el testimonio de mi defendido y no puedo enfrentarme con otra realidad". Expuso que cuando se planteó la cooperación eficaz, se enfrentaron con el hecho de cómo pueden probar lo que se dice. "No solo es el testimonio, ahí hay que valorar el contexto de todo lo que pasó para entender si era viable o no lo que había pasado", afirmó.

“Raúl nervioso, como es lógico frente a la circunstancia y en el contexto en el que se daba la colaboración eficaz, su testimonio anticipado. Lo que dijo Raúl es su verdad”, afirmó Chimbo.

Mencionó que Chimbo el testimonio anticipado se rige al COIP, que establece que debe ser de forma oral y recalcó que su defendido no leyó su versión. “Los testimonios no se pueden leer, son orales. Raúl no leyó. Tenía su ayuda memoria con fechas para no perderse, pero el testimonio es oral”, afirmó.

Expuso que Raúl Chicaiza no conocía a Fernando Balda hasta la reunión que se dio en Medellín en la que está Álvaro Uribe y ahí toma contacto Chicaiza con Balda. La fachada de Chicaiza como agente de Inteligencia para inmiscuirse en la reunión, dijo, que era un empresario exitoso dedicado a la seguridad electrónica. Él fue enviado a esa reunión.

Mencionó que con la fachada con la que se presentó, toma contacto con Fernando Balda y Balda le ofrece estos equipos de hackeo y Chicaiza viene trayendo esta información al entonces director de la SENAIN.

Chimbo recalcó que “lo interesante que dice Raúl es que frente mío probó y metió un bicho en el correo electrónico de Fernando Alvarado”, en ese entonces Secretario de Comunicación de la Presidencia.

Sostuvo que en una especie de parte informativo que le da a la SENAIN, “en donde pega el texto de un correo electrónico que le manda Fernando Balda a él (Chicaiza), donde le dice ten cuidado porque esto es ilegal”.

El abogado del exagente de SENAIN afirmó que Balda le ofreció procesos ilegales a su defendido. Recalcó que Chicaiza lo que quería, es pruebas para evidenciar que Balda realizaba estas acciones.

Además, indicó que Chicaiza le da una cantidad de dinero en distintos pagos a Balda, que son desde Quito y en efectivo. Chimbo afirmó que el Ecuador, con la Secretaría de Inteligencia, le dio, a través de Raúl Chicaiza, en una operación encubierta, pagos a Fernando Balda esporádicamente.

“Lo que debe entenderse es que el contexto de lo que sucedió es que la idea primigenia de traerlo secuestrado no existió, se desvía en el camino esta operación porque le manda a Raúl Chicaiza, le dan dinero a Balda para que él entregue equipos de espionaje y decir aquí está la evidencia”, acotó.

Sobre la contratación de Chicaiza a los socios de Balda para que lo secuestren, Chimbo informó que “converse varias ocasiones con Chicaiza y me dice: es que él se llevaba con todo tipo de persona y había personas que le tenían resistencia porque les debía dinero”.

“Yo conozco el proceso minuciosamente y siempre cuestione los cheques que se trataban por parte de los medios de comunicación. Yo no podía decir nada porque yo me encontraba dentro de una colaboración eficaz con carácter de secreta. A partir de que mi cliente devela la información en su testimonio anticipado es que yo puedo explicar. Esos cheques no son de la operación “Wilson”.

Explicó que la operación en la cual está inmerso la versión del detenido Raúl Ch. se llamaba “Wilson” y no “Secuestro”. “La operación en sí mismo nadie le ha llamado a así. Lo que trae la Contraloría, que a mí me llama poderosamente la atención. Solo existen los papeles de la Contraloría que no tienen sustento porque según la Ley de Seguridad está quemado todo el respaldo”.

“Cuando ocurrió el pago del operativo que ocurrió con Diana Falcón. Diana Falcón tiene tres idas a Colombia, Raúl Chicaiza y anteriormente tiene tres más, entonces Chicaiza tiene seis viajes a Colombia. En el último viaje es cuando se paga”.

Sobre las llamadas al ex presidente Rafael Correa, explicó que, es duro enfrentarse a estas circunstancias porque este es solo testimonio del defendido. “Este dice que sí pasó, es su versión. Yo no puedo enfrentarme a otra realidad”.

“Chicaiza anunció en su versión que había botado el chip de donde habría recibido una de las llamadas del expresidente Correa. Este dice que como agentes de inteligencia es protocolo el desechar el chip. Lo que no se tiene es el número. Voy a hablar como jurista, cuando planteamos la colaboración eficaz también nos enfrentamos frente a la Fiscalía General Estado cuando teníamos que probar lo que íbamos a decir”.

“Se dibuja todo un escenario porque dentro del mecanismo oral existen dos formas de valorar la prueba. La valoración de la prueba directa y la valoración de la prueba indiciaria en donde tú estudias el contexto probatorio porque indiciariamente puede llevarte a una conclusión. Porque muchas veces o en muchos delitos no existe la prueba directa. Para mí era suficiente, en el tema de la colaboración eficaz, escalera para arriba, tenemos los audios de Pablo Romero y no se me podía caer el caso”.

Explicó que si no se hace un ejercicio indiciario de todo el contexto es imposible concluir que el ex presidente Rafael Correa fue quien ordeno esto. “Si alguien me viene a decir que tenemos que enfrentarnos a la realidad y probar que el expresidente llamó a Raúl Ch. en eso hay que valor el contexto de todo lo que pasó. El proceso empieza a tejerse. Rinden testimonio los agentes que fueron a Bogotá para intentar deportar a Fernando Balda y ellos dicen que fue disposición de la presidencia”.

“Si se puede ubicar un radar en el que en efecto estaba el primer mandatario. Incluso en una entrevista él dice que efectivamente habían mandado agentes para realizar la deportación de Colombia. Entonces esto te viene al radar de que el Presidente si conocía de este proceso. Este es el ejercicio indiciario”.

Sobre las circunstancias aportadas en este momento, Chimbo, cree que es necesario abrir una indagación previa. “La colaboración eficaz no te habla únicamente del caso que tú tienes que probar sino en un contexto múltiple. De hecho yo puedo hacer una colaboración eficaz develando un hecho que no se conoce. En las reuniones en las que se negociaba y se hablaba de equipos de espionaje están grabadas y está entregado en el expediente de colaboración eficaz el proceso tiene que ir. Balda tampoco en un santo. Es una víctima y eso hay que aceptarlo pero tampoco es un señor ideal y ejemplo a la democracia y por ser un idealista lo persiguieron. No es así. Hubo delitos contra la seguridad del Estado y por eso se lo persiguió. Después tuvo un giro el caso y lo trajeron y se descontextualizó”.

(PP / BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato