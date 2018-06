Raúl Chicaiza no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa, admite abogado Diego Chimbo

Escuche la entrevista completa en EcuadorInmediato.com/radio a las 14h00 Diego Chimbo, abogado del ex agente del SENAIN, Raúl Chicaiza, vinculado a la investigación del caso Balda, se refirió sobre la supuesta llamada con el expresidente Rafael Correa y explicó que "es solo el testimonio de mi defendido y no puedo enfrentarme con otra realidad". Expuso que cuando se planteó la cooperación eficaz, se enfrentaron con el hecho de cómo pueden probar lo que se dice. "No solo es el testimonio, ahí hay que valorar el contexto de todo lo que pasó para entender si era viable o no lo que había pasado", afirmó.

Chimbo destacó que su defendido no leyó su versión. “Los testimonios no se pueden leer, son orales. Raúl no leyó. Tenía su ayuda memoria con fechas para no perderse pero el testimonio es oral”, afirmó.

Mencionó que Chicaiza buscó pruebas para evidenciar que Fernando Balda vendía equipos de hackeo. “La idea de traerlo secuestrado no existió en un principio y se desvía del camino de esta operación”, afirmó

Sobre los cheques que circulan a nombre de Chicaiza, el jurista aclaró que esos cheques no tienen nada que ver con la operación “Wilson”. Expuso que su defendido le comentó que la operación secuestro no existe, tal como lo dice la Contraloría, sino que siempre se llamó “Wilson”. “Nadie le ha llamado operación “Secuestro” y ahorita trae la Contraloría lo que me llama poderosamente la atención”, acotó. Además, recalcó que es un papel sin sustento porque, según la Ley de Seguridad, está quemado todo el respaldo”.

Con respecto a la llamada con el expresidente Rafael Correa, Diego Chimbo indicó que “es solo el testimonio de mi defendido y no puedo enfrentarme con otra realidad”. Expuso que cuando se planteó la cooperación eficaz, se enfrentaron con el hecho de cómo pueden probar lo que se dice. “Se dibuja todo un escenario porque dentro del mecanismo oral, dentro de la valoración de prueba, existen dos formas: la valoración de la prueba directa y la valoración de la prueba indiciaria, en donde se estudia el contexto probatorio en sí mismo, porque indiciariamente se puede llegar a una conclusión”, manifestó.

Chimbo recalcó que si no se hace un ejercicio indiciario del contexto, es imposible concluir. “Si alguien me dice te enfrentas a la realidad: Raúl y Diego, ¿pueden probar las llamadas del expresidente? No solo es el testimonio, ahí hay que valorar el contexto de todo lo que pasó para entender si era viable o no lo que había pasado”.

Además, informó que rinden testimonio los agentes que fueron a Bogotá cuando intentaron deportar a Fernando Balda. “Entonces si les dices por qué fueron: porque fue disposición de la presidencia”, expresó.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio