Resultado preliminar: Loja revoca el mandato de su alcalde, José Bolívar Castillo

Vicepresidenta del CNE, Marcela Paredes, destacó que no se presentaron desmanes durante el sufragio Con el 93,53% de las actas escrutadas, los resultados preliminares dan como resultado un 70,40% a favor de revocar el mandato del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo; mientras que el No registra un 29,60%. Este proceso se da a menos de un año de que termine su periodo y por iniciativa del dirigente del gremio de taxistas en Loja, Segundo Armijos, por "no cumplir con las funciones constitucionales y legales", tras irregularidades denunciadas sobre las fotomultas.