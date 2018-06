Se inauguran comicios en Loja para revocatoria de su Alcalde

Jornada inició a las 06H30 y durará hasta las 17h00 El proceso de sufragio para el proceso de revocatoria del mandato del alcalde del cantón Loja, José Bolívar Castillo fue inaugurado en la Delegación Provincial Electoral de Loja a las 06H30 de este domingo, 24 de junio. El acto estuvo presidido por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís; la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Mónica Rodríguez; el Consejero Mauricio Tayupanta; la Consejera Luz Haro; observadores electorales nacionales e internacionales; delegados de los proponentes de la revocatoria y la autoridad sujeta a dicho proceso, José Bolívar Castillo.

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, señaló que el proceso de revocatoria cumplió con todos los procedimientos contemplados en la Constitución y en la normativa electoral y que la revocatoria del mandato refleja una de las formas más altas de democracia. "Garantizamos el compromiso de los mecanismos de democracia directa, como la revocatoria del mandato, establecida en el artículo 105 de la Constitución".

Por su parte, la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Mónica Rodríguez, manifestó que el proceso de revocatoria del mandato, enmarcado en los mecanismos de democracia directa y esto le permite a la ciudadanía ejercer el control político a las autoridades electas. Además, resaltó que este proceso se ejecuta el día de hoy, con todas las garantías previstas en la ley: "Loja es un referente de democracia y participación en el país", expresó.

El 100% de las Juntas receptoras del voto se instalaron con normalidad y autoridades del Consejo Nacional Electoral realizaron un recorrido por los recintos electorales para verificar que todo se desarrolle en orden.

La jornada de votación para la revocatoria del mandato se llevará a cabo de 07h00 a 17h00. Para este proceso electoral, están habilitados 190.450 electores del cantón Loja (98.339 mujeres y 92.111 hombres). El pasado 21 de junio, sufragaron las Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El viernes 22 de junio, se realizó el Voto en Casa, para personas mayores de 65 años de edad. El escrutinio de los votos iniciará a partir de las 17h00 y se espera que para la 18h00 ya exista un primer pronunciamiento de parte del CNE.

Alrededor de las 09H00, el Alcalde de Loja, José Bolívar Jaramillo, acudió a ejercer su derecho al voto, el sufragio no duró ni cinco minutos y no dio declaraciones a los medios de comunicación: “Hoy no me voy a pronunciar, el pueblo lo va a hacer”, expresó.

De la misma manera, la legisladora nacional por Loja, Jeannine Cruz, ejerció su derecho al voto en la escuela José Ángel Palacios, junta 17 de mujeres.

Fuente: Consejo Nacional Electoral - Cuenta de Twitter Rosario Córdova