ECUADOR Y LA POLÍTICA CÍNICA

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com Las últimas semanas, tras la consulta popular que autorizó al presidente Lenin Moreno Garcés, a que desde su gobierno se asuman medidas para "des-correizar" la nación, han sido un muestrario de atropellos a la Constitución y a la Ley, así como una falta tan sentida a la ética política con una "repartija" por parte del CPCCS Transitorio, que llegan al extremo del cinismo, esto, además, por asumir comportamientos impresentables con la nación, y todo por el carguito, que no pudieron obtenerlo el los últimos diez años. Esta vez, una vez más, han llegado al punto extremo con lo que hacen en la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, al grito de "estos es política" cuando se aplica mas bien "esto es cinismo".

En lo conceptual el cinismo es concebido como un comportamiento público considerado una doctrina filosófica fundada por Antístenes (siglo V a. C.) y que con el tiempo el vulgo lo definió en forma directa señalada a quienes lo practican como: “Actitud de las personas que mienten con descaro y defienden o practican de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación”. Tal descripción pareciera haber sacada de la memoria colectiva del ecuatoriano que ve a su clase política que incurre con frecuencia en el cinismo como una especie de justificativo a sus salidas políticas con las que violenta leyes y normas, o sinó, actúa y hace todo lo contrario a lo que en un momento criticó o reclamó como indebido, lo que no valía para ellos en su momento, pero, ya en el poder, entonces si vale para hacérselo a los demás. “Son unos cínicos” suele decir la gente cuando ve a los políticos ecuatorianos actuando de forma deshonesta como “Tragándose lo vomitado” al hacer exactamente lo que antes dijeron que estaba mal.

La semana que ha pasado tuvo la certeza de acumular el comportamiento cínico en su grado extremo y todo porque el gobierno, la legislatura, los transitorios, así como los nuevos de la judicatura se extremaron en esfuerzos por aplicar la lógica del cinismo, tanto que ya ni siquiera la prensa cómplice que suele callar todo lo que se hace en estos tiempos desde el régimen, ha podido evitar al menos mencionar de lo que se trata. Es más, en conjunto con las fuerzas de izquierda y derecha de la nación, todos juntos a los grupos sociales y centrales sindicales, acumulan a esta hora las vergüenzas que dan los comportamientos como las decisiones de todos ellos que ven con asombro como se toman los espacios y hacen lo mismo o peor que el régimen anterior, al que le acusaron de todos los males que hoy mismo practican con furia.

Lo primero es lo primero: cumplir con los compromisos adquiridos con los sectores económicamente pudientes, y para ello han aprobado la Ley de Fomento Productivo, así la reactivación económica de la nación se basa en el perdón de las deudas, multas, tributos y pagos atrasados de los 200 grupos empresariales más poderosos de Ecuador, con una pérdida de más de US$ 1.300 millones, aumentar las utilidades no declaradas, eliminar los reclamos laborales, quitarle capacidad de inversión al BIESS con el sector público, reducir la capacidad de endeudamiento del régimen y, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Todo esto fue aprobado en medio del festín de la nueva mayoría móvil que la integraron “morenistas y derechistas” que al unísono se unieron a la iniciativa del gobierno. Aplausos a la primera pieza de cinismo público económico que hemos presenciado.

Como siguiendo un guion planificado para ejecutar ese gobierno con venganza, y así en forma virulenta acabar con el correismo, el régimen mantuvo la línea establecida del cinismo en sus comportamientos. La promesa formal disfrazada de broma del presidente Moreno de “No perder las esperanzas de tener un presidente preso en Ecuador” comenzó a enrumbarse con la toma por asalto de la justica a fin de cumplir el cometido. Así, entra en la danza el proceso judicial por el caso Balda que vincula al expresidente Correa, pero se lo hace de manera sinuosa saltándose las leyes y las autorizaciones, no importa hay que vincularlo, aunque sea por versiones contradictorias, y lo hacen. Y quién lo hace es el Fiscal Paúl Pérez Reyna, que es inmediatamente señalado por el exdirector de la Secretaría de Inteligencia (SENAIN) como el “Fiscal de las escuchas”; es decir, que si era cierto que desde ese organismo se escuchaban nuestras conversaciones y se lo hacía “legalmente” con fiscal y todo. La oposición en Ecuador vino gritando hasta la fecha por estas escuchas, pero ahora que se sabe quien lo hizo, quien oyó nuestras conversaciones, entonces se callan y cínicamente se tragan la verdad ya que no reclaman nada. Las voces altisonantes de Páez, Villavicencio, Villamar, Jiménez y otros que tanto reclamaron no se oyen ahora, mientras que como nación se exige saber ¿A quien escuchó Pérez Reyna?, ¿Contra cual o cuales ecuatorianos se aplicó esta medida extrema?, ¿Cuántas escuchas legales e ilegales hizo el ahora Fiscal?, ¿Por qué escuchó a los opositores y ocultó de su currículo su paso tormentoso por la SENAIN esta parte intrigante de su carrera? No, no hay respuesta, sobre todo cuando quiso ser justiciero y resulta que hay presunción de que ha delinquido con las escuchas indebidas en Ecuador.

El comportamiento del doctor Trujillo se enmarca de manera perfecta en la conducta del cinismo público. De forma atropellada y arrogante procede desde el principio de su actuación en la junta de notables a descalificar con sus palabras a quienes debía juzgar por sus gestiones. Así, son: “caterva de corruptos violadores de derechos humanos”, “mafiosos”, y manda a “llamar a la fuerza pública para reducirle en su condición que se merece”, juzgarlos en plaza pública como incitando al linchamiento de la Judicatura los destituye, para luego, anunciar la destrucción de una de las superintendencias, la de ordenamiento territorial, porque “era para dar empleo al “corcho” Cordero” ofendiendo al ciudadano que debe caer en sus manos. Tal comportamiento que anticipa juzgamiento, que promueve la deshonra de quien debe ser analizado por el citado doctor, es criticable y merece rechazo de la sociedad por indebido, pero, muy por el contrario, es aplaudido por un grupo de personas a su alrededor y la prensa en su conjunto que ven a esto como la lucha para acabar con el correismo y hasta los propios miembros consejeros que resultan compañeros de atropellos y abusos del “Trujillato”, se callan, se retiran silenciosos o aceptan condenar con vergüenza lo que están haciendo al admitir que “Hay excesos que se fueron por encima de la constitución”. De seguro se sienten turbados de ser enmarcados en lo cínico de sus actos.

Como si se tratase de un proceso continuo para justificar un cinismo se lo encubre con otro, tanto que se acepta ir juntando mas gentes a que compartan esta conducta repudiable. La Junta de Notables opta por nombrar a un nuevo consejo de judicatura transitorio y llama a filas a quienes han sido cuestionados judicialmente, con un pasado opaco ante los tribunales, de entre ellos al doctor Marcelo Merlo, quien ha venido compartiendo desde los ataques en la autodenominada comisión anti-corrupta hasta su pasado tortuoso que le persigue hasta ahora, ya que como Contralor General del Estado promovió con León Febres Cordero (1984-88) la contratación del sicario israelita Ram Gazzit para que asesine a Arturo Jarrin, líder de “Alfaro Vive Carajo”, ocultando los recibos, los cheques y demás papeles que le correspondían juzgar e impedir su pago, pero Merlo destruyó tales papeles e impidió el juzgamiento de este asesinato. O el caso de Aquiles Rigail, quien fuera binomio de Rodrigo Borja, perdedor de las elecciones contra Febres Cordero, pasó a ser su ministro y terminó con escándalos y líos con la justicia por su gestión en el ministerio de Bienestar Social. Ahora, tras anunciar esos nombramientos resulta que el Ministerio del Trabajo expone en sus páginas web que Merlo está impedido de ser posesionado como funcionario público por su jubilación, a lo que el Consejo de Transitorios impone que si puede y punto. El cinismo es público para lo grande o lo pequeño.

Pero, al cinismo político siempre le hace falta completar las escenas y no se va solo, entonces tenía que aflorar el verdadero motivo de tal comportamiento, y eso era retomar el control de la justicia de manera bruta y total, a lo socialcristiano. Primero eliminaron todos los concursos de fiscales por orden del doctor Trujillo y sus afines transitorios, luego, a pocas horas de haberse posesionado -léase bien, horas – con una lista anticipada en la mano, que ya estaba preparada con anticipación, el consejo de judicatura transitorio con Marcelo Merlo a la cabeza, cumpliendo a la consigna del “Trujillato” de que “Los concursos son mañosos” como dice la mala boca del benemérito doctor, de la cual uno debe cuidarse de caer en sus dichos, procedieron al asalto y empuñe de las fiscalías e impusieron a 23 fiscales provinciales logrando nombrar, sin concurso, sin méritos, sin procesos de selección, sin respeto a las carreras profesionales, sin cumplir con las leyes, normas o procedimientos del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así nomás, y todo porque a criterio de la miembro del Consejo Transitorio Miriam Félix López en la procuraduría, contraloría, la fiscalía y la justicia “todos son correistas y se encubren entre ellos”.

Ahora justifican este hecho cínico acusando al anterior con la lógica de que están remediando las cosas nos salen con que un crimen justifica otro crimen y hacen lo que criticaban con tanta dureza, eso se llama cinismo puro y duro. Se toman la justicia cumpliendo el libreto de gobernar con venganza y cinismo interponiendo hasta los sagrados intereses de la familia del presidente Moreno Garcés, ya que ponen con arrebato a su hermano Guillermo Moreno Garcés como fiscal del Napo y, su primo Eduardo Ramiro Moreno va a Zamora. Como todo está preparado, entonces ahora defienden lo hecho señalando que los mencionados tenían amplias carreras de hasta 18 años, y que ya estaban en sus cargos, justo con esos concursos mañosos con los que destruyó el doctor Trujillo, justo con ellos. La verdad es que el cinismo les gana la mano ya que tienen que poner en los cargos y dar empleo a los que perdieron en los concursos, a los que nunca lograron subir a un sitial de mérito, y eso es lo que han hecho, para eso acusaron lo de ayer, para acabar con lo avanzado y volver a los mismos con quienes contar para seguir con la venganza y el odio. Los nuevos fiscales provinciales podrán decir todo a su favor, pero están manchados por el estigma del cinismo con el han sido puestos como fiscales de la república y "cinismo doble" por como los nombraron y por como ellos aceptaron.¿Habrá mayor cinismo que este? pues si, si lo hay y ya lo verán en los nombramientos de procuraduría, fiscalía, contraloría y otras superintendencias de bancos y telecomunicaciones. Todo esto repugna y causa vergüenza social mirar tal repartija impúdica y atropellada.

Al final, siento tanta indignación y asco con lo que estamos viviendo y que algunos que me leen lo compartimos. Me da rabia tener que poner las páginas de Ecuadorinmediato para que reflejen estas iniquidades, pero, a pesar de todo, debemos hacer constar para la historia estas acciones perversas por lo cínicas. Si uno lo dice es para que se muevan las conciencias, no como el promotor de una solución o como salvador, sino como el provocador de una acción de dignidad que, si existe en buena parte de los nuestros y que debe ser sancionadora por vergüenza nacional, porque De tanto ver el cinismo político uno corre el riesgo de contagiarse si no lo repudia públicamente. (FHA)

