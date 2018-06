Manifestación en Chone por reconstrucción de Hospital Napoleón Dávila Córdova

Marcha fue convocada por el Alcalde de Chone y Presidenta de Junta Cívica Miles de chonenses y habitantes de Manabí se agolparon a las calles de este cantón para exigir la reconstrucción del Hospital Napoleón Dávila Córdova, cuyo proceso ha sufrido retrasos por más de 19 meses, desde que se ubicó la primera piedra, el 18 de noviembre del 2016. La marcha cívica ciudadana, fue convocada por el alcalde de Chone, Deyton Alcívar y la presidenta de la Junta Cívica, María Auxiliadora Bravo; a este llamado se unieron, el asambleísta Guillermo Celi, Concejales de Chone y habitantes de San Vicente, Sucre, Portoviejo, Bolívar, Flavio Alfaro.

En una manifestación cívica denominada “Por la salud y la vida” los habitantes del cantón recorrieron varias calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Sucre para expresar su preocupación por los retrasos sufridos en la construcción del Hospital Napoleón Dávila Córdova, el mismo que fue derrocado después del terremoto del 16 de abril del 2018.

Desde entonces, Chone adolece de una casa de salud que satisfaga las necesidades de atención de la población, en la dimensión que cumplía el hospital Dávila Córdova, que además daba cobertura a la zona norte de Manabí.

El Gobierno Chino, luego del terremoto donó los dineros para la construcción del hospital. Hace 19 meses se colocó la primera piedra de la obra, desde entonces varias circunstancias como la ausencia de aisladores sísmicos en los estudios, falta de recursos para la fiscalización, protocolización del contrato y otras más, han impedido que se inicie la obra tal como se lo anunció hace casi dos años.

Deyton Alcívar, alcalde del Chone expresó su agradecimiento con las personas que respaldaron esta movilización, asimismo, resaltó la necesidad de que el cantón tenga acceso a un hospital público: ”La salud es un derecho humano y como médico sé lo que implica no tener un hospital de primer nivel para atender nuestras necesidades. No queremos más ofrecimientos, con la salud de Chone y el Centro Norte de Manabí, no se juega”.

Por su parte, el legislador Guillermo Celi también manifestó su apoyo a la construcción de esta casa de salud y se comprometió a levantar la voz en la Asamblea para que esta moción sea respaldada: “Mi bisabuelo fue Napoleón Dávila Córdova, él le sirvió a la salud de Chone y eso me enorgullece y compromete; yo les debo mi designación a ustedes, y estoy a las órdenes para ser vuestra voz en la Asamblea Nacional. Me comprometo a que la comisión de esta marcha sea recibida ante el Pleno y ante la Comisión de los Gobiernos Autónomos del País”.

(PF)

Fuente: GAD Chone – Manabí Noticias