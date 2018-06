Caso Gabela: Ledy Zúñiga dice no ser responsable del informe

Explicó que ella se limitó a leer las conclusiones del documento que reposaba en el archivo del Ministerio de Justicia La ex ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, afirmó que no es responsable de la mutilación o alteración del tercer producto del informe, que realizó el perito Roberto Meza por la muerte del General Jorge Gabela. Explicó que ella se limitó a leer las conclusiones del documento que reposaba en el Ministerio y que no manejó la información. "Todo era manejado por la secretaria del Comité, que manejaba y custodiaba los documentos", expresó.