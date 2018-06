RECHAZO: Expresidente Correa: "Los fiscales deben ser elegidos por concurso, hoy son designados a dedo"

Además, afirmó que en Ecuador se vive una dictadura El Expresidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la designación de 23 fiscales provinciales que fue dispuesta por el Consejo de la Judicatura Transitorio la noche del viernes 22 de junio del 2018 y rechazó esta resolución; ya que, manifestó que estas autoridades deben ser electas por medio de un concurso de mérito y oposición y no por una designación directa por un Consejo de la Judicatura Transitorio, Además, calificó de dictadura el actual régimen del Presidente Lenín Moreno.

Correa explicó que cuando protestó contra la Consulta Popular que se desarrolló en Ecuador el 04 de febrero del 2018 no tenía idea de todas las acciones que se atribuiría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y afirmó que gracias a esto, están designando autoridades a ‘dedo’: “Cuando denuncié la consulta mañosa, me quedé corto. Nunca pensé que iban a tener el descaro de no solo destituir, sino también designar autoridades a dedo”.

De la misma manera, sostiene que actualmente el país se encuentra en manos del Partido Social Cristiano y de la autodenominada ‘Comisión Ciudadana Anticorrupción’: “ECUADOR vive una verdadera dictadura, con la complicidad de la prensa. Moreno tan solo es un tonto útil. Cree que esta gente es amiga de él. No tiene idea del desprecio que sienten hacia él. En ese sentido, tan solo otro Lucio Gutiérrez”.

Rafael Correa señaló que los Fiscales deben ser electos por medio de un concurso de méritos y oposición y que no es posible que su designación se dé de forma arbitraria por un Consejo de la Judicatura Transitorio: “En Ecuador, los fiscales deben ser elegidos por concurso. Hoy son designados a dedo”.

Para concluir, el Expresidente rechazó la actitud de la prensa; ya que, según su criterio se ha convertido en cómplice del Gobierno y del ‘reparto’ que se está realizando: “Con silencio cómplice de la prensa corrupta, se están repartiendo la Patria cual botín entre piratas, y apoderándose del Sistema de Justicia. Ecuador vive una dictadura”.

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Ex Presidente Rafael Correa

Cuando denuncié la consulta mañosa, me quedé corto. Nunca pensé que iban a tener el descaro de no solo destituir, sino también designar autoridades a dedo.

ECUADOR vive una verdadera dictadura, con la complicidad de la prensa. https://t.co/qv40jyY6JL — Rafael Correa (@MashiRafael) 23 de junio de 2018

Estamos en manos de los PSC y de la autodenominada “Comisión Ciudadana Anticorrupción”. Moreno tan solo es un tonto útil. Cree que esta gente es amiga de él. No tiene idea del desprecio que sienten hacia él.

En ese sentido, tan solo otro Lucio Gutiérrez. https://t.co/qv40jyY6JL — Rafael Correa (@MashiRafael) 23 de junio de 2018