Exgerente de Petroecuador, sentenciado a 20 meses de prisión por tráfico de influencias

Según la Fiscalía, la indagación empezó a partir de un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, donde se encontraron algunas irregularidades Tras acogerse al procedimiento abreviado, Diego Tapia, exgerente de Petroecuador, fue sentenciado a 20 meses de pena privativa de libertad, una multa de 10 salarios básicos, y USD 2’799.005,27 como reparación integral. El sentenciado aceptó su participación en el delito de tráfico de influencias y deberá publicar la sentencia y disculpas públicas en un medio de comunicación a nivel nacional.

Diego Tapia en su calidad de funcionario público propuso y firmó un Contrato Complementario para el servicio de trasvase, embalaje y desalojo, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de residuos peligrosos de sosa caustica gastada y dietanolamina almacenados en la Refinería de Esmeraldas, suscritos con la empresa Galileoenergy S.A. representante en Ecuador de la empresa Veolia, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

Según la Fiscalía, la indagación empezó a partir de un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, donde se encontraron algunas irregularidades verificadas en pericias documentales y contables realizadas.

Según la pericia efectuada al Servicio de Contratación Pública (SERCOP), se determinó que se violó la Ley de Contratación Pública, artículo 85. Es decir, los documentos, ofertas, respuestas a preguntas y estudios complementarios, no fueron suficientes para realizar la contratación con la empresa Galileoenergy. Adicionalmente, esta empresa no contaba con una licencia ambiental internacional, legal.

El Fiscal del caso, Juan Carlos Zúñiga, sostuvo que Petroecuador EP no verificó el costo beneficio del objeto del contrato. El Banco Central del Ecuador no realizó observación alguna a los pagos realizados en una cuenta en Panamá (considerada como Panamá Papers) que enlaza a todas las otras irregularidades de todos los otros contratos relacionados con la trama de corrupción de Petroecuador. Además, no existió una alerta escrita de la suspensión de actividades desde Petroecuador, ni existen nuevos plazos de cumplimiento, ya que los bienes se encontraban incautados. Según la Fiscalía, estos hechos determinan que Diego Tapia transgredió y actuó ilícitamente perjudicando al Estado.

Asimismo, según declaraciones de Carlos Pareja Yannuzzelli, también vinculado al caso Petroecuador, la estatal petrolera no contaba con una proforma presupuestaria anual para realizar esta contratación, sin embargo este contrato fue autorizado directamente por Diego Tapia.