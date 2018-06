Ministra de Justicia encargada: "Es raro" que perito Meza no tenga copia del tercer producto (AUDIO)

Audio Junio 22 - Liliana Guzmán II



"En vez de esclarecerse, se enreda más este caso", expresó Liliana Guzmán, ministra de Justicia encargada, se refirió sobre el caso Gabela y cuestionó las afirmaciones del perito Roberto Meza, quien afirmó que no tiene ningún respaldo del tercer producto original. Considera que "es raro" que no tenga una copia de este informe y recalcó que por más confidencial que sea, siempre debería tener un respaldo. Además, expuso que los documentos que reposaban en el Ministerio de Justicia sobre este caso no los ha revisado, pero ya fueron enviados a la Fiscalía, a quien le corresponder determinar si está o no mutilado o alterado.