Jéssica Jaramillo admite haber firmado aprobación de tercer producto de caso Gabela sin haber leído informe (AUDIO)

Según justificó, decreto ejecutivo permitía que contenido sea conocido solamente por Ministros de Estado y Presidente de la República Jéssica Jaramillo, excoordinadora Jurídica del Ministerio de Justicia, aseguró que el Comité Interinstitucional, conformado para investigar el asesinato del general de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas (FAE), Jorge Gabela; recibió, el 8 de julio de 2013, un tercer producto entregado por el perito argentino, Roberto Meza. Sin embargo, admitió haber suscrito el acta de entrega-recepción única sin haberlo leído. Según justificó, el decreto ejecutivo 1317, emitido por Rafael Correa, establecía que el contenido deberá ser conocido únicamente por los ministros de Estado y el Presidente de la República.

Aclaró que el contrato firmado para el trabajo del experto es “sui géneris”. “Pese a que estaba bajo la normativa de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, hay cuestiones que están alrededor del contrato como el Decreto Ejecutivo 1317 del 3 de octubre del 2012, en donde el expresidente Rafael Correa determina cuáles son las condiciones del funcionamiento del Comité Interinstitucional”.

Según explicó, el decreto señala que este Comité esté presidido por el Ministerio de Justicia, siendo esta cartera de Estado, en una reunión del Comité, el que determina la contratación de la investigación. “Este decreto dice, claramente, que este Comité se encargará de investigar las denuncias que están alrededor de la muerte del general Gabela, que han sido públicas por parte de la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela”.

“Así lo dicen las actas del Comité Interinstitucional de los años 2012 y 2013. Entonces, es el Ministerio de Justicia el que contrata, por una resolución del Comité, bajo la norma de Contratación Pública que establece cuáles son los términos de una consultoría. En esta, se suscriben solamente actas de entrega-recepción únicas, no parciales, porque se hace la recepción de toda la consultoría, de todo el producto”, precisó.

Sin embargo, explicó, dado que existen algunas condiciones especiales, se hace una recepción que no está basada en el amparo del Sistema de Contratación Pública, pero que consta dentro del proceso por parte del Comité Interinstitucional. En esta acta, el administrador del contrato señala que ha sido aprobado por el Comité, añadió.

“Así consta el acta número 1 suscrita por el otro administrador de contrato que estuvo previo a que yo asuma el proceso. Es un funcionario de la administración de la doctora (Johanna) Pesántez, de apellido Prado, el 11 de abril. Yo estoy a partir del 1 de agosto del 2013 y termino mis funciones el 22 de noviembre de ese año”, comentó.

Jaramillo recalcó que en la cláusula cuarta del contrato establece que el informe se entregue por partes: producto 1,2 y 3. “Aquí había un Comité Interinstitucional que es el que realiza las observaciones, aprueba y dispone al administrador del contrato, que sea aprobado y que suscriba o entregue el documento correspondiente para aprobar cada uno de los productos”.

“El producto 1 lo recibe el señor Prado el 11 de abril del 2013 y, posteriormente, él realiza un acta en la cual deja sentado que el Comité Interinstitucional ha aprobado el producto 1 y, por ende, se debe proceder al pago. El producto 2 es recibido el 15 de mayo del 2013, antes de que yo asuma esta coordinación, por el mismo funcionario (Prado). Allí se señala que se ha aprobado también por el Comité Interinstitucional”, detalló.

Sin embargo, el producto 2, conforme lo dice la cláusula del contrato, tiene una característica, precisó: “Dice que debe señalarse o descartarse el móvil del crimen, ya fuere delincuencia común u organizada. En el acta 2, suscrita por este funcionario y que reposa en los archivos del Ministerio de Justicia y de las instituciones públicas que conocen de este proceso, se ha señalado que se ha descartado el crimen común, la delincuencia común”.

Tras ello, dijo, comienza la elaboración del producto 3. “Si la conclusión del segundo producto hubiera sido delincuencia común, el contrato tenía que cerrarse en ese momento. Tenía que suscribirse un acta de entrega-recepción única en ese momento y no posteriormente”.

“Luego, el 8 de julio de 2013, cuando yo aún no estoy en funciones y entra en el cargo otro Ministro, se recibe el producto 3. Lo recibe la secretaria general del Comité que, a su vez, era la secretaria general del Ministerio, la señora de apellido Carrera porque la Coordinación General Jurídica quedó acéfala durante más de un mes después de la salida del señor Prado”, mencionó.

Jéssica Jaramillo admitió haber asistido a una reunión del Comité el 23 de agosto del 2013 en donde se trató el tema y en donde se le dispone que suscriba el acta de entrega-recepción única en la misma forma en la que se había realizado con el anterior administrador de contrato. “El problema es que las actas del Comité Interinstitucional del 2013, al parecer, no asoman”.

“El tercer producto lo tiene el Comité Interinstitucional y lo custodia la Secretaria General del Ministerio de Justicia, la señora Carrera, porque en este interinazgo se debía agendar la cita con el señor Presidente de la República para que pueda conocer, conforme manda el decreto ejecutivo. Éste dice que el contenido de este informe se podrá conocer solamente por los ministros de Estado y por el señor Presidente de la República”, puntualizó.

Asimismo, añadió, suscribe el acta de entrega-recepción definitiva el 2 de septiembre del 2013. En su custodia se encuentra el producto 1 y 2, pero el tercero se encuentra en custodia de la Secretaria General del Ministerio de Justicia, del Comité Interinstitucional. “Yo remito un informe que contiene, entre otras cosas, la liquidación económica del contrato. El acta no la hago sola porque la suscribimos 3 personas conforme manda la ley: un técnico a fin, mi persona, y el señor Meza”.

Además, negó conocer el contenido de alguno de los 3 productos. “No conozco el contenido porque lo aprueba el Comité Interinstitucional, y eso consta en el contrato. Fue conocido por un Comité Ejecutivo que estuvo conformado por Ministros y Secretarios de Estado, pero misteriosamente el acta en la que le disponen aceptar este informe desapareció”.

“El informe fue conocido por un Comité ejecutivo que estaba conformado por Ministros, hago parte de la reunión del 23 de agosto del 2013 y obviamente en esa reunión me disponen que sea aceptado y se suscribe el acta definitiva. Esa acta misteriosamente no existe y la señora Secretaria del Comité Interinstitucional no la coloca dentro de los documentos que remiten a los órganos de control”.

Asimismo, explicó que Lenin Lara fue quien reconoció la existencia del tercer producto e incluso llegó a dar algunos detalles de su contenido, por lo que las afirmaciones del perito argentino, Roberto Meza, deberían ser confirmadas por el ex ministro. “El Ministro Lara reconoce que existe el tercer producto y es más, cuando le hacen preguntas determina algunos detalles del tercer producto, además, el problema no está en nuestra administración, sino en la sucesión en el Ministerio de Justicia”.

Por otra parte, Jaramillo señaló que fue víctima de violencia física y sexual; ya que, en enero del 2015 dos personas la habrían atacado en Tonsupa, Esmeraldas y su caso nunca fue atendido por las autoridades judiciales.

“Termino mi trabajo y al momento que salgo a buscar algo para comer en Tonsupa me abordan dos tipos y en ese momento me quitan el celular y el dinero, me quitaron la ropa, me humillaron, me violentaron física y sexualmente. Pero, además, fui un año después a Esmeraldas y encuentro mi proceso abandonado y archivado, por eso procedí a demandar al Estado por no permitirme el acceso a la justicia”.

Para concluir su intervención, Jéssica Jaramillo, explicó que al momento quien tiene la custodia de la información del asesinato del General Gabela es la Fiscalía General del estado y ese proceso se encuentra en una indagación previa y reservada. “Lo que se conoce en Fiscalía hoy tendrá su claridad y lo podremos conocer posteriormente, al momento el proceso está en una indagación previa, que es de carácter reservado y nadie puede acceder al contenido de esa investigación y luego conoceremos cuál es el contenido de este proceso”.

Fuente: "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com/Radio