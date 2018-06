Patricia Ochoa: Si Asamblea "quiere limpiar sus manos, debe entregar toda la documentación"

Mencionó que, en su momento, la única intención que hubo para realizar esta investigación, "fue para borrar las huellas que había dejado el delito del asesinato de mi esposo" Patricia Ochoa, viuda del General Jorge Gabela, considera que la justicia ha cambiado y tiene más independencia. Espera que cuando sean juzgados los responsables, se pidan disculpas públicas. Además, indicó que si la Asamblea Nacional, quiere limpiar sus manos, deben entregar toda la documentación que reposa en la Asamblea y enviarla al Fiscal General". Considera que si hubiesen permitido el juicio político, en 2010, contra del exministro de Defensa, Javier Ponce, "estoy convencida de que no estaríamos hablando de nada de esto".

Explicó que la colaboración del presidente Moreno al saber las situaciones que estaban alrededor de este caso y que venga al país el perito Roberto Meza.

Ochoa manifestó que le provocó “mucha nausea” saber que el informe de este caso, que reposa en Fiscalía, no es el original, según aseguró el perito Meza, encargado de hacer el informe. “No puedo entender cómo funcionarios públicos llegaron a extremos de mutilar documentos, de entregar a la familia un documento forjado, sabiendo que estaba consciente de que ese documento no era el original”, afirmó.

Mencionó que la única intención que hubo para realizar esta investigación, “fue para borrar las huellas que había dejado el delito de asesinato de mi esposo”.

Ochoa indicó que no solo a Lenín Lara, ex ministro de Justicia, se le presentó la información. Reveló que hubo 3 reuniones donde fueron todos los ministros que conformaron el comité interinstitucional, los que escucharon el contenido de ese informe. “Los sorprendente es que salió Lady Zúñiga, con 4 hojas, a decir que es un delito de delincuencia común. Cómo todos los ministros se prestaron para no decir nada”, acotó.

Además, indicó que todos sabían el contenido de ese tercer producto. “Se convirtieron en cómplices por haber entregado a la familia un informe que no era del perito Meza, que no estaba firmado ni sumillado”, expresó.

Con respecto a reabrir una indagación de este caso en la Asamblea Nacional, Ochoa expuso que si hubiesen permitido el juicio político, en 2010, en contra del exministro de Defensa, Javier Ponce, “estoy convencida de que no estaríamos hablando de nada de esto”.

“Cuando fue el ministro de Defensa de ese entonces y Miguel Carvajal, como viceministro de Defensa, quien le envió a mi esposo, cuando era comandante General, los documentos de internet con las deficiencias de los helicópteros. Deben responder todos”, anunció.

Patricia Ochoa recalcó que “si quieren limpiar sus manos, deben entregar toda la documentación que reposa en Asamblea y enviarla al Fiscal General”. Indicó que, llegado el momento, cuando sean juzgados todos los responsables, se pidan disculpas públicas, tanto la Asamblea como la Fuerza Área Ecuatoriana, porque dentro de estas instituciones trataron de hasta asesinar el buen nombre de mi esposo”.

(PP)

Fuente: Teleamzonas