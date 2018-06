CREO: Ley de Fomento Productivo "hipoteca futuro de los ecuatorianos"

Normativa "no transparenta manejo de cuentas del Estado", asegura bloque legislativo Con excepción de dos literales, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fomento Productivo. Las primeras reacciones fueron evidenciadas por el bloque legislativo de CREO que, mediante un comunicado de prensa, aseguró que no votó a favor de la normativa porque consideran que "no transparenta el manejo de las cuentas del Estado" y porque jamás apoyarán un proyecto que "hipoteque el futuro de los ecuatorianos".