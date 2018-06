Asamblea aprueba Ley de Fomento Productivo (INFORME FINAL - DOCUMENTO)

A excepción de los literales a), inciso 1, y b) del artículo 35 Este 21 de junio se desarrolló un extenso segundo debate sobre el proyecto de Ley de Fomento Productivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, mocionó que se vote por la aprobación del proyecto de Ley, a excepción de los literales a), inciso 1, y b) del artículo 35. Con 73 votos afirmativos, 28 negativos y 26 abstenciones, se aprobó la normativa.

Desde las 14h00 aproximadamente en el Pleno de la Asamblea Nacional varios legisladores expusieron sus criterios y propuestas para mejorar el proyecto de Ley enviado por el presidente Moreno.

Uno de los oradores fue el asambleísta Guillermo Celi quién explicó que “esta debe ser una ley que permita reactivar la economía, generar empleo y apoyar el emprendimiento de los más sencillos, agricultores, artesanos y pescadores”.

La Legisladora Wilma Andrade explicó que “la Ley ha tenido importantes mejoras, a fin de que las grandes y pequeñas empresas obtengan beneficios, de manera equilibrada y en igualdad de oportunidades”.

Por su parte, la asambleísta Ana Galarza expreso su preocupación sobre este Ley. “Uno trabaja para dejar un patrimonio y un buen futuro, no deuda, Una deuda que no la asume directamente quien firma, la asumen todos los ecuatorianos, los que tienen trabajo y los que no. Hay que sumar voluntades para que Ecuador alga adelante, con reglas claras”. Defendió la acción de los fabricantes de carrocerías en Tungurahua que merecen un tratamiento prioritario en la Ley de Fomento Productivo.

En cambio la legisladora Gabriela Rivadeneira denuncio que la Ley premia a los evasores tributarios, “a los infractores, a la doble facturación, premia a la fuga de divisas. Esta Ley acelera la salida de la dolarización y abre la puerta a futuras privatizaciones”.

Tras las opiniones vertidas por los asambleístas, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se discutió esta normativa, solicitó un receso de 10 minutos para hacer los ajustes necesarios al texto final del proyecto de Ley.

Albornoz mocionó que se vote por la aprobación del proyecto de Ley, a excepción de los literales a), inciso 1 y b) del artículo 35. Con 76 votos afirmativos, 26 negativos y 25 abstenciones, se dio paso a esta votación.

Con 73 votos afirmativos, 28 negativos y 26 abstenciones, se aprobó la normativa a excepción de ciertas disposiciones del artículo 35. En la segunda parte de la moción, se registra 42 votos afirmativos, 48 negativos y 37 abstenciones. Por lo que no son aprobados. De esta manera la Legislatura se opone a que se grave con el impuesto a la renta los décimos tercero y cuarto sueldos.

Fuente: Asamblea Nacional Ecuador