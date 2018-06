Caso Balda: Pablo Romero pedirá asilo en España, según su abogado

Explicó que el pedido lo hará porque considera que la investigación en este caso, "es un tema eminentemente político" Luego de no presentarse a rendir su versión en el caso del presunto secuestro de Fernando Balda, Pablo Romero, ex director de la SENAIN, pedirá asilo en España, según anunció su abogado Stalin Oviedo. El jurista explicó que presentó un escrito en la Fiscalía, en el cual, indica que debido al fundado temor de persecución que tiene su cliente no es conveniente que se presente.