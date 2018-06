Fernando Cordero: Julio César Trujillo anticipó su criterio de "que ya tiene decidido eliminarle al Superintendente"

"¡Ya basta de persecuciones! ¡ya basta de perjuicios!",exigió y anunció acciones en contra del organismo y de su titular La evaluación de la gestión del Superintendente de Reordenamiento Territorial, Fernando Cordero, arrancó en medio de la polémica. El funcionario anuncia medidas constitucionales contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) y considera que Trujillo está adelantando criterios y hablando de un tema que desconoce.

El Presidente del CPCCS-T, Julio César Trujillo, abrió la polémica, insinuando que hay superintendencias que fueron creadas para ubicar a personas específicas. Lo dijo mientras se refería a la evaluación abierta a la Superintendencia de Reordenamiento Territorial.

“Esa Superintendencia no tiene ningún sentido, sino que se buscó un cargo para entregarle a alguien que el Presidente Correa tenía confianza y tenía que darle algún empleo bien pagado para que no haga nada o, al menos, no responda a ninguna necesidad real del país”, mencionó.

Cordero reaccionó a lo dicho por Trujillo: “La falta de imparcialidad descalifica a las personas”.

“En este caso, hay dos reiteraciones: la falta de imparcialidad y la reiterada falta de conocimiento en temas sobre los que se opina”, dijo.

Y recalcó que Trujillo “anticipó su criterio absolutamente parcializado de que ya tiene decidido eliminarle al Superintendente”.

Aunque aseguró que, hasta el lunes, presentará en el Consejo interino su informe de labores para la evaluación a su gestión, explicó que analiza tomar acciones contra Trujillo y el organismo que preside.

“Vamos a considerar todas las posibilidades, lo que ha hecho el doctor Trujillo es una provocación, está provocando a todos los que defendemos la Constitución de que esto es inadmisible, ¡ya basta! ¡ya basta de persecuciones! ¡ya basta de perjuicios!”, exigió.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)