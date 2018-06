ANUNCIO: Rafael Correa: "Hubo disputa entre generales de FAE por compra de helicópteros, sobre caso Gabela" (AUDIO)

Audio Junio 21-Rafael Correa



Expresidente recordó que se dispuso creación de una comisión para estudio del caso El expresidente de la República Rafael Correa se refirió al caso Gabela que en este momento está siendo investigado en Ecuador. "El orden de cosas en el caso de Gabela no lo he estudiado a profundidad. El general Gabela fue dos años comandante de la FAE. Terminó su mandato en bueno términos. Sí hubo una fuerte disputa en el interior de la FAE por la compra de helicópteros".

“Creo que el General Gabela había sido agregado militar en Israel y quería que se compren estos vehículos ahí, los otros querían en Francia y por último se eligieron los DHRUV que salieron malos, pero no creo que haya habido dolo ahí. No sé si la gente sabe pero son los propios pilotos los que conforman la comisión técnica. Se imaginan, debería ser suicida el comprar malos helicópteros. Yo tenía un DHRUV como vehículo presidencial, nosotros mismo volamos en esas naves si habríamos sabido que eran malos no hubiera tenido sentido”.

Comentó que no estaba seguro del orden de las cosas pero dijo que primero hubo un informe y luego se reunió con la viuda de Gabela una reunión con la señora Patricia Ochoa. “Lo que si recuerdo bien es cuando me reuní con la señora y todo lo que me decía sí sonaba extraño. La señora me decía que su esposo había sufrido de amenazas de muerte y tres meses después estaba muerto. Pero la gente no recuerda que fueron capturados los autores materiales y siempre se dijo que fue un crimen común”.

“Pese a esto yo conformo toda una comisión interministerial para que se me entreguen los resultados de la investigación en un informe”. Comenta que tras la entrega de los tres informes realizados por el perito Roberto Meza sobre este caso. “De lo que recuerdo, es que hubo problemas con el perito. Que era muy ligero, político pero si la Presidencia recibió estos documentos, primero no está registrado y segundo lo pasamos a la Fiscalía. No recuerdo que yo haya leído este informe porque son tres cuerpos, como se entenderá es imposible para el presidente leerlo con tantas cosas”.

“Seguramente se le dio el trámite oficial que se tiene que seguir cuando llegan informes a la Fiscalía”. Ante las declaraciones del perito Meza, Rafael Correa dijo que tiene que hacer saber quién es el asesino del General Gabela. “Esto es gravísimo, si el señor conoce el nombre tiene que decirlo. En todo caso que esto investiguen las autoridades competentes porque fue una tragedia”.

Recordó que él mismo por Decreto hizo la Comisión para que se investigue este caso. “Los autores materiales están presos interroguémosles nuevamente. Si es que esto no es delincuencia común sería bueno para el país que se aclarezca el caso. El caso se resolvió entre comillas, si quiere se puede re interrogar a estas personas”.

“Había una pelea muy fuerte entre los generales de la FAE, no quiero lanzar acusaciones al vacío. Estos conflictos son terribles, es un odio profundo. Había una gran pelea por muchas cosas, con pena les digo, ese respeto e imagen que para afuera es lo tan respetable en el interior no es tan así. Estas disputas se exacerbaron con la compra de helicópteros”, mencionó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato