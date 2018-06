Rafael Correa: Santiago Cuesta está en Madrid tratando de contactar a Pablo Romero para que me incrimine

Según ex Mandatario, asesor de Presidente Lenín Moreno estaría ofreciendo "de todo" a ex titular de SENAIN El ex Presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que Santiago Cuesta, asesor del Primer Mandatario, Lenín Moreno, está en Madrid, España, para contactar a Pablo Romero, ex director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), a quien, según dijo, le quiere ofrecer "de todo si me incrimina".