Canciller de Ecuador sobre Julian Assange: "Un asilo no es eterno"

Explicó que "no se puede pensar que dure años y no haya un determinado punto en que esto se revea" José Valencia, canciller de Ecuador, se refirió sobre el tema de Julian Assange y explicó que es un problema que ha venido desde tiempo atrás y actualmente es un ciudadano ecuatoriano y, por tanto, se encuentra protegido. Sin embargo, dijo que Ecuador está buscando una solución a este problema "porque, en principio, un asilo no es eterno". Recalcó que insistirán en una solución en conversación con todas las partes en el marco del derecho internacional y la Ley ecuatoriana.