Luis Fernando Torres espera que existan votos necesarios para aprobar Ley de Fomento (AUDIO)

Audio Junio 20 - Luis Fernando Torres



Advierte que de no existir una mayoría, "la Ley podría entraría por el ministerio de la Ley y carecería de legitimidad y no se habría incorporado los cambios propuestos" El asambleísta Luis Fernando Torres explicó que la continuación del segundo debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo se realizará el jueves y también se dará la votación. Sin embargo, advirtió que podría haber un problema si no existen los votos necesarios porque "el proyecto de Ley entraría por el ministerio de la Ley. Si esto pasa, carecería de legitimidad y no se habría incorporado los cambios propuestos".