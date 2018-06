Perito confirmó en Fiscalía que generales estarían detrás de asesinato a Jorge Gabela, asegura Ramiro Román (AUDIO)

Audio Junio 20 - Ramiro Román



Apunta contra Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, por haber entregado documentos del caso que no fueron reconocidos por experto Ramiro Román, abogado de la familia de Jorge Gabela, insistió en que la muerte del ex general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) no fue producto de la delincuencia común. Aunque detalló que la indagación es reservada, reveló que el perito Roberto Meza, ante la Fiscalía General del Estado, dio su versión que posteriormente provocó que la esposa del uniformado, Patricia Ochoa, señale que generales de la república estarían involucrados en el caso. Contó que cuando le mostraron a Meza unos documentos supuestamente originales del Ministerio de Justicia sobre el caso, el experto mencionó que esos papeles no eran de su autoría, pues no contaban con su sumilla ni firma. Al respecto, el abogado recalcó que ya no solo estarían involucrados los ex ministros del anterior Gobierno, vinculados al tema, sino que, incluso, se podría involucrar a la actual Ministra de Justicia, Rosana Alvarado.