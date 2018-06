Transportistas de Quito esperarán solo esta semana para llegar a acuerdos sobre alza de pasajes

Caso contrario, iniciarán medidas como racionalización de servicio El gremio de transportistas urbanos de Quito anunció que esperarán solo esta semana para llegar a un acuerdo con las autoridades municipales frente a su pedido de incrementar el pasaje. Caso contrario, iniciarán medidas como la racionalización del servicio. Asimismo, ratificaron que han estado abiertos al diálogo y han seguido el camino que se les ha trazado, sin embargo, lo poco rentable que les resultarían los US$0,25 centavos de pasaje en comparación a todos los gastos que de mantenimiento, les obliga a tomar decisiones.

Y es que, tras la marcha del pasado lunes, la Secretaría de Movilidad se comprometió a entregar, en esta semana, los estudios técnicos para la implementación del nuevo sistema de recaudo con el cual el Concejo Metropolitano podría iniciar el debate de un posible incremento de pasaje en la capital.

Los transportistas urbanos llegaron hasta la entidad para recibir dicha documentación, sin embargo, luego de una hora de reunión con el secretario de Movilidad, Alfredo León, esto no se concretó. “El día de hoy, lamentablemente, no hemos podido llegar a definir, en estos días vamos a revisar nuevamente. Lo preocupante del tema es que siguen pasando los días y no hemos tenido una respuesta”, indicó el gerente de la Cámara de Transporte, Pablo Lima.

“De parte de la autoridad no existe una predisposición para asumir con responsabilidad este tema de la movilidad, que es bien álgido para la ciudad”, reclamó el presidente de Transplaneta, Segundo Rea.

Por ello, anunciaron que esperarán solo esta semana para llegar a algún acuerdo. “En esta semana se recoge toda la documentación de la empresa que hizo los estudios en donde se determina US$0,42 centavos y, luego de eso se va a definir cómo va a darse la aplicación y se pondrá en consideración del Concejo”, explicó el presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte, Jorge Yánez.

“No queremos alarmar a la ciudadanía, pero en caso de que no se cumpla en el transcurso de esta semana, las medidas que hemos anunciado deberán aplicarse, posiblemente. Haremos la racionalización del transporte, habrá que cumplir las horas con las que está el modelo económico adoptando para esta situación en estos días”, dijo. (JPM)

Fuente: TVC

Ecuadorinmediato.com