DECLARACIÓN: Con "speaker en voz alta", agente Chicaiza dice haber conversado con Rafael Correa por caso Balda

Abogado de Raúl Ch. dice que se reveló que Fernando Balda estaba negociando con equipos de espionaje internacional Los ex agentes de inteligencia procesados por el presunto secuestro de Fernando Balda, Raúl Ch. y Jéssica F. rindieron sus testimonios anticipados ante la jueza nacional Daniella Camacho. Según Santiago Molina, de El Universo, Raúl Ch afirmó que el expresidente Rafael Correa se comunicó vía telefónica con él por dos ocasiones, antes y después de la operación fallida contra Fernando Balda. Aparentemente Rafael Correa le habría ofrecido el apoyo político, económico e institucional.

En la nota de Ecuavisa se demostró que Raúl Ch. señaló que através del entonces secretario de Inteligencia Pablo Romero fue informado de toda la operación y que se comunicó dos veces con el expresidente Rafael Correa. La primera en agosto del 2012, por medio de llamada telefónica en altavoz. Rafael Correa le habría dicho, "compañero el flaco ya sabe lo que tienes que hacer. Tienes el apoyo político, económico e insttucional. Manos a la obra".

El ex agente de Romero explicó que este le había dicho "que quiere Correa que le traigan a Balda a como de lugar, para que cumpla su pena en el Ecuador y porque estaba ofendiendo la magnitud del poder de la Presidencia y del mandatario por redes social". Según Ecuavisa, la segunda comunicación fue una llamada directa el 14 de agosto del 2012 para preguntarle sobre la operación fallida del secuestro a Balda.

Felipe Rodríguez, abogado de Balda aseguró que les sorprendió saber que quien le dio el visto bueno a Raúl Ch. para continuar con el operativo “Wilson” fue el exmandatario Rafael Correa. Rodríguez cree que es fundamental este testimonio ya que cada vez se presentan más pureas que corroboren los hechos.

También se comentó que Raúl Ch. sostuvo en su relato que el expresidente Rafael Correa conocía la operación para que se traiga a como dé lugar a Fernando Balda al Ecuador y que utilizaba el exmandatario el seudónimo de “Carlitos”, según una nota presentada en Ecuavisa

Según Chicaiza se pagó US$ 28 mil dólares en efectivo a personas colombianas para que se ejecute el plan. Diego Chimbo, abogado de Raúl Ch. dijo "se ha revelado que Fernando Balda estaba negociando con equipos de espionaje internacional. Fernando Balda pasa a ser un objetivo por esta situación. No se puede siquiera sugerir que había desconocimiento del Presidente de la República”. Esto se reveló en una noticia en Ecuavisa.

Asimismo al procesado pidió perdón a Fernando Balda asegurando que nada tiene contra él, pues sólo obedeció órdenes. Además, pidió perdón al Ecuador y clemencia a la jueza Daniela Camacho, según Santiago Molina de El Universo

Esto se realiza después de la vinculación del ex presidente Rafael Correa a la instrucción fiscal por los supuestos delitos de asociación ilícita y plagio.

Las dos personas que tendrán que entregar sus testimonios son dos de los tres agentes de Inteligencia que fueron señalados por los cuatro colombianos sentenciados en ese país por el plagio de Balda. Ambos se acogieron a la cooperación eficaz. Aparentemente Raúl Ch. y Jéssica F. son quienes contactaron y contrataron al personal para realizar el crimen.

El abogado de Pablo Romero (ex titular de la SENAIN), Stalin Oviedo comentó que los testimonios anticipados serán claves en el caso. Romero fue detenido el domingo último en Madrid, España, debido a la difusión roja que pesaba contra él. Luego recibió una libertad condicionada.

Oviedo comentó que no hay pruebas para vincular ni a Romero, ni a Correa en este caso. Sin embargo, aconsejó a su cliente que no venga al país por varias razones: el caso se ha politizado, no existen las garantías necesarias y ya se ha dicho que se abrirán nuevos procesos. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ El Universo/ TC Televisión/ Pública FM