Abogado de Pablo Romero no acusa, pero señala a Raúl Patiño por relación con Raúl Chicaiza en caso Balda (AUDIO)

Audio Junio 20 -Stalin Oviedo



Asegura que seguimiento a Fernando Balda se ordenó antes de que su defendido sea Jefe de SENAIN Stalin Oviedo, abogado del exsecretario nacional de Inteligencia (SENAIN), Pablo Romero, aclaró que lo que se está investigando es una presunta participación de las autoridades ecuatorianas en un secuestro que ya fue juzgado en Colombia. Por lo que, según dijo, también hay que delimitar las fechas, tanto de cuando su defendido ejerció el cargo, como de los pagos que se dice se ordenaron en el seguimiento del político Fernando Balda. De acuerdo al jurista, este "seguimiento" fue ordenado antes de que su cliente estuviera en funciones y, pese a no acusar a nadie, señaló que fue Raúl Patiño quien estuvo antes que Romero en la SENAIN.

“Tiene que existir un trámite previo de varias semanas o varios meses. Por eso es que Pablo Romero mantiene la tesis de que él fue utilizado para esto, se hizo constar su nombre para ocultar a otras personas, tanto es así que existe la discordancia entre los nombramientos de los agentes remitidos a esta operación de la DGI, que es una parte del subsistema de la Inteligencia Nacional, que es la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional”, comentó.

En ese sentido, mencionó, la Fiscalía debe encaminar su investigación siendo de conocimiento público, que el seguimiento a Balda estaba ordenado antes de que su cliente sea el Secretario de Inteligencia. “Habría que preguntarse y que verificar, por parte de los titulares de la acción penal, quiénes son los responsables de este seguimiento”.

Pero, ¿quién estuvo antes de Romero en la SENAIN? Según indicó Oviedo, el que estuvo allí fue Raúl Patiño. “De ahí también fue Secretario Rommy Vallejo, no estoy diciendo que ellos sean los responsables, pero hay que investigar el asunto. Del proceso se evidencia que el seguimiento está ordenado desde, más o menos, el 2010, 2011, ¿por qué no vamos al antecedente?”, se preguntó.

Pablo Romero asumió el cargo en junio de 2012 y lo desempeñó por 22 meses, precisó y aseveró tener entendido que fue Patiño quien estuvo en ese cargo hasta antes de esa fecha. Sin embargo, recalcó que hay que tomar en cuenta que Fernando Balda era considerado como un prófugo de la justicia con sentencia ejecutoriada en ese tiempo.

Pero además, en el antecedente del proceso, Balda hizo una denuncia específicamente contra otros funcionarios en donde no nombra ni al expresidente Rafael Correa, ni a Romero. “Él acude al aparato judicial ecuatoriano en el 2013 y denuncia al Ministro del Interior de esa época, José Serrano. Ni siquiera habla de nosotros, no especifica, no habla del Exmandatario, ni del director de la SENAIN, sino del Ministro del Interior”.

Según el jurista, Balda también habla de detención ilegal en su denuncia, la misma que es pública al igual que el proceso. “Pienso que hay cosas que deben precisarse porque la cuestión está saliendo siendo un tema eminentemente político, desde el principio, y se está tornando más político y no se va a poder llegar a ninguna conclusión, que debe ser científica por la Fiscalía, no va a ser válida moralmente porque puede estar inmersa cualquier persona sin tener responsabilidades”.

“La denuncia, en primer término, es una noticia y es una referencia dentro del proceso. Lo que sirve es la investigación que se va dando dentro del proceso”, puntualizó, por lo que, a decir de Oviedo, pese a que Romero no es mencionado en la denuncia de Balda, lo vinculan por el hecho de haber sido Secretario Nacional de Inteligencia –con rango de ministro- durante la época comprendida entre junio 2012 y 22 meses después.

“Esa es la vinculación evidente porque no existe ninguna prueba fehaciente que diga que Pablo Romero estuvo vinculado a este tema, más aún que ahora hablamos de los cheques. Mi defendido ya explicó esta mañana cómo funciona el tema de la asignación de fondos”, detalló durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

El abogado reiteró que su cliente ha aclarado que no ha tenido ninguna participación en la entrega de fondos dentro de una operación que, hasta ahora, no se define si es que sería “Operación Wilson u Operación Secuestro”. “Esas cuestiones todavía ni se definen, ¿qué mismo es, a cuál operación pertenece cada asignación presupuestaria? Yo pienso que sí es menester que la investigación del proceso sea llevado de la mejor manera”.

“Tiene que haber cargo y descargo y tiene que cumplirse el debido proceso. Tenemos información de que ayer, el detenido Raúl Chicaiza fue llevado a las oficinas del Fiscal General, esas cosas no pueden suceder. Si bien es cierto hay una cooperación eficaz, no sería prudente ni estaría dentro de la lealtad procesal si el titular de la acción le lleve a uno de los procesados a su oficina”, reclamó.

Pese a que, en las últimas horas, han surgido documentos sobre el tema, el jurista reiteró que, a priori, no pueden sacarse conclusiones. “Hay muchas versiones de muchas personas, tanto de la defensa de la parte acusadora, cuanto de la de los procesados además de la de Fiscalía. Un ejemplo de eso es la rueda de prensa que dio el ministro del Interior, Mauro Toscanini, el día domingo, con respecto a mi cliente”.

“Todo fue descontextualizado porque pasó otra cosa de lo que él informó al pueblo. Él dijo que mi cliente fue detenido en la ciudad de Madrid. En las redes sociales comenzaron a decir que la próxima semana ya llega, etc. Mi defendido está con una prisión condicionada, tiene un proceso de extradición en camino y lo que se legalizó ahí fue su detención y el Juez español determinó que fue una medida desproporcionada”, explicó. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio