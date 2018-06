"Presidente comunicándose con un policía para organizar un secuestro ¡Brillante!", reacciona Rafael Correa

Contamos los días para que presenten las "pruebas", señaló El ex Presidente de la República, Rafael Correa, e implicado en el caso del presunto rapto del político ecuatoriano Fernando Balda en Colombia, reaccionó al testimonio anticipado que habría presentado Raúl Chicaiza ante la juez del caso, en el que, según reportes de medios, habría asegurado que el ex Mandatario se contactó con él para coordinar la operación en Bogotá. "El presidente comunicándose con un policía para organizar un secuestro ¡Brillante!", precisó Correa.

Según el abogado de Fernando Balda, Raúl Chicaiza sostuvo, en la audiencia de este miércoles, que el expresidente Rafael Correa conocía la operación para que se traiga a como dé lugar a Fernando Balda al Ecuador.

Chicaiza se habría contactado en dos ocasiones con el ex Mandatario. Incluso, según reportó Ecuavisa, Pablo Romero, ex director de la SENAIN, habría puesto en altavoz la conversación con el ex Jefe de Estado para que converse con Chicaiza.

En reacción al tema, el ex Mandatario Rafael Correa cuestionó lo que habría dicho el ex agente de inteligencia.

El presidente comunicándose con un policía para organizar un secuestro...

¡Brillante!

Realmente ya insultan nuestra inteligencia.

Contamos los días para que presenten las “pruebas”.

“Algunos nacen idiotas, otros aprenden a serlo”.

Calle 13. https://t.co/pqt5NM6HQe — Rafael Correa (@MashiRafael) 20 de junio de 2018

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)