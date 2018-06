Claro video estrena serie "Hijos de su madre"

"La familia perfecta no existe, pero la perfectamente disfuncional, sí" Claro video, el servicio de video streaming por internet que brinda a la audiencia latinoamericana acceso a los mejores contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles, presenta su nueva serie "Hijos de su madre", que estará disponible en la plataforma a partir del 14 de junio. Esta historia está protagonizada por Freddy y Germán Ortega, los talentosos comediantes conocidos como Los Mascabrothers, acompañados de Nora Velázquez "Chabelita", Lenny Zundel, Jocelin Zuckerman y el primer actor cómico, Mauricio Herrera.

La trama inicia contando la historia de Freddy Arteaga (Freddy Ortega) quien vive una vida pacífica en su departamento hasta que su madre Catalina (Nora Velázquez), su medio hermano Germán (Germán Ortega) y su hija Tala (Jocelin Zuckerman) se mudan con él. Germán y Freddy tienen sólo dos cosas en común: su mamá y su poca tolerancia entre ellos, lo que les complica un tanto la existencia ahora que viven de nuevo juntos. En su convivencia diaria todos aprenden a lidiar con las locuras y manías de los demás y aprenden también que, con su familia cerca, siempre tendrán alguien que los apoye.

“En Claro video continuamos expandiendo nuestra oferta de contenidos, Hijos de su madre es una propuesta divertida de la mano de grandes intérpretes de la comicidad en México, estamos seguros de que los usuarios disfrutarán de esta entretenida serie”, indicó Alberto Islas, Director General de Claro video.

“Hijos de su madre” cuenta con un total de 24 capítulos de 22 minutos cada uno, mismos que se dividirán en dos partes y a partir del 14 de junio, los primeros 12 estarán disponibles exclusivamente por Claro video.

Personajes:

Freddy (Freddy Ortega)

Freddy siempre se quedó cortó, no llegó a piloto y es copiloto, no llegó a familia feliz y es divorciado, y no llegó a hermano y es medio hermano. Es más que capaz de hacer las cosas, pero es el rey del casi casi, nunca lo logró porque nunca se atrevió, nunca se atrevió porque creció a la sombra de su medio hermano y buscando siempre un papá que nunca encontró.

Germán (Germán Ortega)

La definición del alma de la fiesta, la música en el cuerpo y siempre con un piropo listo. Un extraordinario narrador que en donde cae se acomoda. Vive de sus sueños porque nunca pudo vivir sus sueños.

Chema (Mauricio Herrera)

Un piloto de categoría que nunca dejó muy atrás la adolescencia, enamoradizo, mandón y abusivo. Le gusta que Freddy lo admire como a un padre porque puede hacer con él lo que quiera a gusto y a disgusto, aunque en realidad, en el fondo reconoce que Freddy es un gran piloto y lo quiere de verdad. Mujeriego y fiestero, siempre galante, siempre dispuesto. Un modelo en más que perfectas condiciones de la vieja-vieja escuela.

Catalina (Nora Velázquez)

La matriarca del clan piensa que la única manera de ayudar a sus hijos es volviendo a vivir con ellos para arreglarles la vida. A pesar de que sus hijos ya son adultos, como toda mamá, sigue tratándolos como niños pequeños; manipulándolos, mangoneándolos y mandándolos para obtener lo que quiere; critica a las novias y juega al favorito.

Tala (Jocelyn Zuckerman)

Sus padres se divorciaron hace tres años y desde entonces había vivido con su madre. En cuanto cumplió 18 años fue a hacerse un tatuaje, se pintó el pelo y les avisó que se iba a tomar un año sabático para descubrir a su "verdadero yo". Aunque su verdadero yo, parece estar escondidísimo en el fondo de ella. Cada decisión que Tala toma parece estar destinada al fracaso. Su constante es la inconstancia y por eso Tala termina siempre en un embrollo grande.

Lenny (Lenny Zundel)

Vecino de la familia Arteaga, comediante, pianista e irreverente. Siempre tiene el tino para tocar los acordes que musicalizan las vidas de Freddy, Germán, Tala y Catalina. Lenny es brillante y muy ocurrente, justo por eso está un poco desconectado de la realidad; los pocos momentos en que baja a la tierra es profundo y centrado. Una experiencia digna de verse.

Los usuarios de Claro video podrán disfrutar de “Hijos de su madre”, ingresando a clarovideo.com desde cualquier navegador o app en computadoras, laptops, teléfonos, tabletas Android, iOS y Windows, consolas de juegos Xbox 360 y One, PS4, Smart TVs, Claro player, Apple TV y Chromecast.

Fuente: Claro

