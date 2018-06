Abogado de Pablo Romero se reunió con Fiscal; le habría pedido que "invente" hechos para vincular a ex Presidente Correa

"Una presión jurídica, psicológica por parte de los interesados en que invente una mentira", señaló ex titular de SENAIN El ex Secretario Nacional de Inteligencia (SENAIN), Pablo Romero, asegura que la Fiscalía General del Estado lo presiona para vincular al ex Presidente de la República, Rafael Correa, al caso de presunto secuestro a Fernando Balda en Colombia. Le han pedido, según contó, que regrese al Ecuador, se acoja a la cooperación eficaz: "Que diga todo lo que tenga que decir, pero, obviamente, inventando un hecho que no ocurrió", agregó.