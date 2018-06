Caso Gabela: Lenín Lara admite que sí recibió un tercer producto

En una primera reunión del comité de ministros, no se aprobó el informe, pero discusión continuó tras su salida del Ministerio de Justicia En 2013, Lenin Lara, quien fungía como Ministro de Justicia, recibió el tercer producto de la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, así lo reconoció este miércoles. De igual forma, indicó que, en una primera reunión, el comité de ministros resolvió no aprobar el informe por ciertas observaciones, sin embargo, de lo que conoce, la discusión siguió, incluso, después de que él salió de la Secretaría de Estado.

En rueda de prensa, desde Esmeraldas, Lara ratificó que la Secretaría del Ministerio de Justicia, que él dirigía de junio a noviembre del 2013, recibió el tercer producto.

"Correspondió recibirlo en el periodo de gestión cuando me encontraba como Ministro, quiero decir que, efectivamente, el Ministerio de Justicia recibió ese informe en julio de ese año mientras era Ministro, que correspondía, como institucionalmente corresponde, a la Secretaría General del Ministerio hacer custodia de este informe", dijo.

Después, según Lara, era necesario que pasara a un comité de ministros que analizaba el informe.

"Tal como era la naturaleza del contrato de esta consultoría, una vez que fuera aprobado en ese comité de ministros, pasaría a Presidencia de la República, que era el único ente, organismo autorizado para dar a conocer o no este informe", insistió.

"Esos pasos se cumplieron, es decir, la recepción del tercer producto, un análisis del comité de ministros, en noviembre, pocos días antes de que dejara de ser ministros", acotó.

Y dijo que no se aprobó el informe porque hubo algunas observaciones, luego "salí del Ministerio y regresé a mi ciudad".

"El proceso que se cumplió fue el trámite que debía dársele, un trámite absolutamente transparente, recibió el Ministerio, quedó en el Ministerio y lo que haya pasado después, ya no puedo responder", insistió.

Siguió el trámite, comentó Lara, quien recalcó que hubo otros comités de ministros.

"Lo que haya pasado después no me corresponde a mí ni aclararlo ni discutirlo", acotó y criticó los dichos del perito que lo acusan de no querer darle trámite al tercer informe.

Con información de El Comercio, GAD Esmeraldas y Ecuadorinmediato

