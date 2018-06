Jaime Nebot: "Dragado del río Guayas debe ser en conjunto con prefecturas y Gobierno"

Comentó que este proceso no se ha realizado en 50 años Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, explicó que en el dragado del río Guayas tienen que intervenir varias prefecturas e incluso el Gobierno Nacional, porque este es un problema que atañe a todo el Ecuador. Este proceso no se ha realizado desde hace 50 años y, el burgomaestre, recordó que este período incluye los 9 años de la prefectura de Jimmy Jairala.

“El Señor Prefecto tiene razón en proponer esta alianza pero tienen que recordar que el dragado era una obligación de esta institución, porque uno no puede llegar a un sitio para continuar con un problema de hace 50 años. Lo que se tiene que hacer es llegar y resolver un problema. Pero este no es el conflicto porque también se ha dicho que no es justo que solo la Prefectura del Guayas deba pagar el dragado porque hay otras prefecturas que deberían también invertir”.

El alcalde Nebot aseguró que este es un problema nacional por eso pide que el Gobierno también se inmiscuya en el dragado. “Es un error enfocar todo en la extracción del material pero es parte del problema y para eso hay que atraer dragas de la calidad y el tamaño suficiente. Pero además es necesario utilizar bien la presa Daule-Peripa que se maneja mal y esta es una de las causas del problema”.

El alcalde Guayaquil explicó que el dragado los Goles no va a ser asumido por el Municipio sino por la empresa privada. “No siempre se puede culminar todo lo que falta, pero lo importante es mostrar un avance, no una excusa en la vida”.

Por otro lado, recordó a la ciudadanía que Guayaquil lo que necesita es continuar votando bien. “si Cynthia no es Jaime, con todo respeto, Jimmy Jairala tampoco. Este es un problema entre Jimmy y Cynthia que nos demuestren, que nos convenzan que lo van a hacer bien, eso debe ser una campaña, y me alegra que sea respetuosa”.

“ahora que les pregunten a los otros que quieren administrar la ciudad, cuántos empleados tenían y cuántos tienen ahora; cuánto debían antes, y cuánto deben ahora; cuáles son sus saldos en sus cuentas, y qué exhiben para seguir haciendo lo que se hace en el Cabildo Porteño”, comentó.

Nebot afirmó que al momento no hay institución municipal o fundación que pierda recursos. Ejemplo, la Terminal Terrestre ha pagado 70 millones de dólares en deuda. “Se pueden crear mil entes mientras sigan la norma el ente madre: “Gaste poco, poco empleado, invierta mucho en la gente”. (BGV)

Fuente: Radio Huancavilca/ Sonorama/ Ecuadorinmediato